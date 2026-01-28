Impuesto mínimo global: una coordinación necesaria

Exclusivo Suscriptores

La aprobación de un impuesto mínimo global del 15% a las multinacionales por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) representa uno de los esfuerzos más ambiciosos de coordinación fiscal internacional de las últimas décadas. El acuerdo surge como respuesta a una realidad ampliamente compartida: la economía es cada vez más global, mientras que los sistemas tributarios siguen siendo esencialmente nacionales. Esta desalineación genera complejidades tanto para los Estados como para las empresas que operan en múltiples jurisdicciones.

El objetivo central del impuesto mínimo no es sancionar comportamientos ni redefinir responsabilidades, sino establecer un marco común que reduzca distorsiones y mejore la coherencia del sistema. En un entorno caracterizado por reglas diversas, incentivos fiscales heterogéneos y distintos criterios de atribución de beneficios, las empresas toman decisiones dentro de la legalidad vigente para organizar sus actividades de forma eficiente. Este fenómeno es consecuencia directa de la arquitectura del sistema tributario internacional.

Por lo tanto, el impuesto mínimo global debe entenderse como un instrumento técnico que busca limitar los efectos de la competencia fiscal entre jurisdicciones y ofrecer mayor previsibilidad a largo plazo. Para las administraciones tributarias, supone una base compartida que facilita la cooperación y reduce conflictos; para las empresas, introduce un estándar que puede contribuir a una mayor seguridad jurídica en la planificación de inversiones y estructuras operativas.

El tipo acordado, del 15%, refleja claramente un equilibrio político. No se trata de un umbral teórico ideal, sino de un punto de consenso alcanzable entre países con modelos económicos y fiscales muy distintos. Su valor principal reside en haber establecido un suelo común aceptado por un número amplio de jurisdicciones relevantes.

En este contexto debe interpretarse la adaptación del impuesto mínimo a las particularidades del sistema fiscal de Estados Unidos. La complejidad de su marco tributario y la existencia de figuras impositivas nacionales con objetivos parcialmente coincidentes han llevado a reconocer determinadas equivalencias para evitar duplicidades. Este enfoque responde a una lógica pragmática, orientada a facilitar la implementación efectiva del acuerdo en una de las economías más relevantes del mundo.

Más que una excepción en sentido estricto, se trata de un ajuste técnico destinado a asegurar la compatibilidad entre el nuevo marco internacional y sistemas fiscales preexistentes. Este tipo de acomodaciones pone de manifiesto una de las tensiones inherentes al proyecto: cuanto más ambicioso es un acuerdo global, mayor es la necesidad de flexibilidad para garantizar su adopción y funcionamiento reales.

Ahora bien, el riesgo de esta flexibilidad es conocido. A medida que se incorporan ajustes y equivalencias, el marco común puede ganar complejidad y perder simplicidad. La eficacia del impuesto mínimo dependerá, en buena medida, de cómo se interpreten y apliquen estas reglas en cada jurisdicción, así como de la capacidad de las autoridades para mantener una lectura coherente del conjunto.

No obstante, conviene situar el acuerdo en su debido contexto. Antes de este consenso, no existía un estándar global mínimamente compartido. La fiscalidad internacional se articulaba a través de convenios bilaterales y soluciones parciales, muchas veces insuficientes para abordar modelos de negocio altamente integrados. En ese sentido, el impuesto mínimo global supone un avance relevante, aunque imperfecto.

También es importante subrayar que el acuerdo no constituye un punto final. Es razonable anticipar que su diseño y aplicación serán objeto de revisión a la luz de la experiencia práctica. La evolución del comercio internacional, la digitalización de la economía y las necesidades de financiación pública seguirán presionando para ajustes futuros.

El valor del impuesto mínimo global reside, en última instancia, en haber establecido una base de diálogo y cooperación. No elimina por completo las diferencias entre sistemas fiscales, pero ofrece un marco para avanzar hacia una mayor convergencia. Su éxito dependerá de la voluntad sostenida de los Estados y de la capacidad del sistema para adaptarse sin perder coherencia.

En un mundo económico cada vez más interconectado, la coordinación fiscal no es una opción, sino una necesidad práctica. El impuesto mínimo global es un primer paso en esa dirección y, como todo primer paso, no es perfecto, pero resulta imprescindible.

El autor es Socio Líder/Deloitte Panamá.