Incendios forestales: el ciclo que agrava el cambio climático

Exclusivo Suscriptores

En las últimas décadas, las temporadas de incendios forestales en Europa, Canadá y Estados Unidos se han vuelto más largas, intensas y destructivas. Las imágenes de cielos anaranjados, comunidades evacuadas y miles de hectáreas reducidas a cenizas se repiten cada año con mayor frecuencia. Sin embargo, detrás de esta devastación visible hay un efecto invisible pero igual de peligroso: la liberación masiva de gases de efecto invernadero que intensifican el cambio climático.

Cuando arde un bosque, no solo desaparecen árboles y fauna; también se liberan a la atmósfera gigantescas cantidades de dióxido de carbono y otros gases atrapantes de calor que, bajo la denominación de efecto invernadero, actúan como una manta que impide la salida del calor hacia el espacio, aumentando así las temperaturas globales. Según expertos y fuentes como adaptacioncc.com, esa liberación de carbono convierte a los incendios forestales en una de las mayores fuentes de emisiones.

Lo más preocupante es que este fenómeno no ocurre de forma aislada. El cambio climático, impulsado por estas emisiones, contribuye a generar condiciones más secas y calurosas, lo que a su vez incrementa la probabilidad y la intensidad de nuevos incendios. Se crea así un círculo vicioso: más incendios provocan más emisiones, que alimentan el cambio climático, que a su vez favorece más incendios.

Otra consecuencia crítica es la pérdida de sumideros de carbono. Los bosques juegan un papel esencial en la regulación del clima porque absorben y almacenan CO₂ de la atmósfera. Cuando un bosque se quema, esta función “limpiadora” se pierde. No solo se libera el carbono que los árboles almacenaron durante décadas, sino que, además, la capacidad de retenerlo se ve anulada por años o incluso siglos, dependiendo de la velocidad de la recuperación ecológica.

Los efectos de los incendios no se limitan a lo ambiental. Las dimensiones social y económica son igualmente alarmantes: destrucción de viviendas e infraestructuras, daños a la salud por inhalación de humo, pérdidas en el turismo y la agricultura, y desplazamiento de comunidades enteras. La biodiversidad también queda gravemente amenazada, ya que muchas especies pierden su hábitat natural y algunas no logran recuperarse.

Los expertos advierten que, si no se actúa de manera decisiva, este ciclo se volverá aún más intenso. Las proyecciones indican que, incluso si el aumento de la temperatura media mundial se mantiene dentro de los límites acordados internacionalmente, las temporadas de incendios serán más largas y catastróficas en amplias regiones del planeta.

Para romper este círculo vicioso, se necesita acción en dos frentes. Por un lado, mejorar la prevención y la respuesta rápida a los incendios forestales: gestión forestal más efectiva, sistemas de alerta temprana, educación comunitaria y refuerzo de recursos para bomberos y equipos de emergencia. Por otro, abordar la causa raíz del problema mediante la reducción de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, lo que implica transición a energías limpias, protección y restauración de bosques y ecosistemas, y cumplimiento estricto de los compromisos climáticos internacionales.

En última instancia, comprender el vínculo entre incendios forestales y cambio climático es clave para actuar con rapidez. Los incendios no son solo una consecuencia del calentamiento global; también son uno de sus aceleradores más peligrosos. Cuanto más tardemos en aplicar soluciones, más difícil y costoso será revertir los daños.

La ciencia es clara: prevenir y reducir los incendios forestales no es únicamente un asunto ambiental; es una estrategia decisiva para frenar el cambio climático y salvar nuestro futuro común. Es nuestra elección, pero el reloj para actuar avanza cada vez más rápido con cada estación seca que pasa.

La autora es geógrafa y exministra de Ambiente.