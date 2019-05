La incertidumbre continúa

Llegué a Londres por primera vez un 9 de noviembre de 2012. Tuve el privilegio de formar parte de la delegación oficial como embajadora. En aquel momento, visitamos al primer ministro David Cameron; su vice, Nick Clegg, casado con abogada española, con gran cariño hacia Latinoamérica y todo el resto de su gabinete, incluyendo a Theresa May, en aquel momento ministra del Interior (Home Secretary).

El recibimiento por parte de las autoridades fue muy caluroso y la visita oficial encabezada por el entonces presidente Ricardo Martinelli, fue todo un éxito, incluyendo visita a miembros de la familia real británica.

Fue muy sorpresivo para todos en el Reino Unido que David Cameron llamara a elecciones para decidir sobre su futuro en la Unión Europea (UE). Cameron estaba muy seguro de su victoria en el referéndum. Fue entonces cuando en el año 2016, Cameron llama a elecciones y en contra de todas las predicciones gana con un margen muy pequeño salir de la UE, lo que acarrea la renuncia inmediata de Cameron, quien era un promotor de permanecer en la UE y nunca pasó por su mente ser derrotado. Surge entonces una incertidumbre como la que está viviendo en estos momentos el Reino Unido; quién será el próximo líder del partido Conservador y por consiguiente próximo primer ministro. Me tocó ver todo el proceso, y repentinamente surge como favorita Theresa May, quien había estado siempre favoreciendo el permanecer en la UE al igual que Cameron. Una mujer muy fuerte, habiéndose desempeñado, por más de seis años, como ministra del interior. Durante su primer discurso público, dejó alto y claro que su función sería cumplir la voluntad popular demostrada en las urnas que era que el Reino Unido saliera de la UE en marzo de 2019. Han pasado tres años muy difíciles de lucha continua y divisiones internas dentro del partido conservador y sus distintas corrientes. Las visitas a Bruselas a sede de UE han sido continuas, y luego de tres intentos de tratar que el Parlamento votara a favor del acuerdo negociado, intentos que fracasaron una y otra vez, a Theresa May, en un discurso sorpresivamente emotivo para la mujer fuerte que siempre proyectó, no le quedó otro camino que renunciar a su posición como primera ministra.

Me ha tocado estar en Londres justo esta semana en varias reuniones sobre proyectos de infraestructura y caminos de acceso para nuestro circuito, Chepo, Chimán, Balboa y Taboga, (8—4), y he tenido la oportunidad de conversar con empresarios, políticos, miembros del Parlamento, europeos residentes en Reino Unido, sobre la renuncia de May y el futuro del Reino Unido. En las calles, oficinas, el sentir popular es que se acabe de una vez por todas el tema brexit que ha ocupado las primeras planas por tres años, y que finalmente sepan que cumplirán con salir de la UE el 31 de octubre de este año sin más extensiones al plazo. Al día de hoy hay más de 15 aspirantes al cargo de líder del partido conservador, incluyendo al exalcalde de Londres, Boris Johnson y excanciller Jeremy Hunt, junto a varios otros miembros del gabinete de May, incluyendo a la líder de la bancada conservadora, Angela Leadsom. El partido laborista sigue ejerciendo presión a través de su líder Jeremy Corbyn, quien no goza de mucha popularidad por sus posiciones extremas izquierdistas, al igual que Nigel Farage del partido del brexit, anti UE y muy vinculado a Trump. Los resultados de las elecciones del Parlamento Europeo han sido decisivos para el futuro del Reino Unido, ya que el partido brexit ha ganado por amplia mayoría.

Sigo pensando que el país está más dividido que nunca, pero que Londres seguirá ocupando su sitial como centro económico y bancario mundial, y es aquí donde Panamá podría jugar un papel preponderante.

La gran interrogante ahora es: ¿cambiará Donald Trump su tan esperada y controversial visita a Londres la semana del 3 de junio próximo luego de la renuncia de May? ¿O vendrá para hacerla aún más mediática recibiendo con agrado los resultados de Farage?

La autora es exembajadora de Panamá en Reino Unido y diputada suplente electa.