¿Por qué los independientes?

Ya faltan menos de dos meses para las elecciones y el panorama aún está muy turbio. Las encuestas dan más o menos resultados consistentes, pero a las pobres pocos le creen. Como siempre ha ocurrido desde que tengo memoria, los únicos que creen en una encuesta, son los que van arriba. De allí, todos los demás tendrán cientos de razones para considerar que las conclusiones no son confiables, y que “ellos tienen números que demuestran lo contrario”.

Según dicen, todos hacen encuestas pero, cuando no van ganando, simplemente no las publican, para no “desanimar” a sus seguidores (la otra explicación sería que prefieren seguir engañando a quienes los apoyan, haciendo ver que tienen posibilidades).

El caso es que en siete semanas estaremos haciendo la fila para meter papelitos en las urnas, y escoger quiénes serán los encargados de tratar de arreglar este desastre en el próximo quinquenio.

Personalmente, ya tomé una decisión: voy a votar por independientes para todos los cargos. Puede que aún no tenga decidido por cuáles independientes, pero no pienso votar por nadie que aparezca en la papeleta bajo la bandera o los colores de ningún partido.

Los politólogos académicos insisten en que “los partidos políticos son la base de la democracia”. Personalmente creo que eso está cambiando poco a poco, pues en la época de la comunicación global e instantánea, las decisiones del votante no necesariamente se tienen que ejercer siguiendo ese esquema piramidal, donde una pequeña cúpula toma decisiones que pretenden que la gente siga como borregos para, una vez que salen electos, hacer lo que les da la gana, pensando únicamente en su propio beneficio. Eso es peor en lugares como Panamá, donde no hay ningún tipo de orientación ideológica en los partidos (con la genuina excepción del FAD).

Por eso es que me parece que llegó el momento de escoger figuras independientes. Y mi razón va mucho más allá de simplemente “joder a estos políticos corruptos”. Aunque reconozco que es una justificación bastante apetitosa, creo que lo principal es dar oportunidades a personas que no estén enquistadas en ese sistema de jerarquías partidistas, que se han convertido en verdaderas industrias para robarse los fondos del erario público, ante la mirada impávida de una población que no tiene a quién recurrir, pues deliberadamente han blindado el sistema legal y judicial para seguir en lo mismo.

Y el grado de desprecio por la población es evidente. Solo veamos cómo responden a los informes de los escándalos que les descubren en los medios. Hace poco fuimos testigos de cómo usaron el deporte como excusa para volarse un montón de dinero público, y hasta ahora no han salido a dar ninguna explicación. Igual ha pasado con las planillas de la embotelladora legislativa y hace un par de semanas con el descaro de funcionarios que han viajado con dinero público a eventos que nada tienen que ver con sus funciones. La razón de esta conducta: pues se sienten, literalmente, por encima de la ley.

Ante todo esto, llegó el momento de darle una lección a este montón de ladrones y sacarlos del sistema de una vez por todas. Hay que votar por independientes que no tengan toda esa recua de parásitos alrededor, esperando su oportunidad para engordar su patrimonio con nuestros impuestos. ¿Que no sabemos cómo serán? Cierto... pero dudo que puedan ser peores que los actuales...

El autor es cardiólogo