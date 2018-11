Nos independizamos de Colombia, no nos separamos de Colombia

Desde hace varios años se está hablando cada vez más sobre la separación de Panamá de Colombia que de la independencia de Panamá de Colombia, y debemos corregir este error.

Quienes planearon y ejecutaron la independencia fueron los próceres de la independencia, y nunca se les ha llamado próceres de la separación.

La primera comunicación de la nueva república hecha el 3 de noviembre al superintendente de la Compañía del Ferrocarril, decía “ se ha declarado la independencia de este Departamento, que en adelante se llamará, República del Istmo”. Interesante, antes de llamarnos República de Panamá ya hablábamos de independencia.

Ese día los próceres de la independencia llevaron a cabo la culminación del movimiento independentista, que estaban planificando desde meses atrás y que se pudo lograr gracias a la total colaboración que dio el general Esteban Huertas, también prócer de la independencia, y a otras afortunadas circunstancias que declararon a la nación panameña República Independiente de Colombia.

En sesión extraordinaria del Consejo Municipal, a las 9:50 de la noche respondiendo al clamor unánime del pueblo panameño concentrado en la Plaza de la Independencia, los munícipes declararon: “La Municipalidad de Panamá en vista del movimiento espontáneo de los pueblos del Istmo, y particularmente de la ciudad de Panamá, declarando su independencia de la metrópoli colombiana, y deseando establecerse en gobierno propio, independiente y libre…”.

El día 4 en Cabildo Abierto, los miembros de la Junta Provisional de Gobierno, las autoridades municipales y Esteban Huertas firmaron el “Acta Adicional de la Independencia”, en la que reiteran el acta de independencia original, nunca un acta adicional de la separación.

Buscando en la Biblioteca Nacional documentación al respecto en periódicos de noviembre de 1953, año del cincuentenario de nuestra independencia, la información encontrada confirma sin excepciones el uso del término independencia en vez de separación. Por ejemplo, hablaron de los próceres de la Independencia, de la Plaza de la Independencia, de los Soldados de la Independencia, del Cincuentenario de la Independencia, los cónsules de 13 países nos felicitaban por la independencia, las varias empresas nacionales que publicaban sus felicitaciones lo hacían por celebrar la independencia de Panamá de Colombia, grupos profesionales masculinos y femeninos nos felicitaban por la independencia, el Ministerio de Educación decretaba el cierre de escuelas y colegios por las fiestas de independencia y hasta el hipódromo celebraba el Clásico Independencia y no había ninguna alusión a tal cosa como una separación de Panamá de Colombia.

Durante muchos años para las fiestas patrias, incluyendo durante la celebración del Cincuentenario de nuestra Independencia de Colombia, junto con los soldados de la guerra de Coto, desfilaban los soldados de la independencia, aquellos que en su juventud espontáneamente y guiados por el espíritu de la libertad, tomaron las armas para defender la recientemente independizada nación del amenazante ataque de las fuerzas colombianas llegadas a Colón; nunca se llamaron a sí mismos ni nadie los ha llamado soldados de la separación. El telegrama que el 5 de noviembre enviaron los abnegados patriotas independentistas de Colón decía; “ Sólo ahora, 7:30 p.m. puede decirse que la independencia de Panamá está asegurada”.

Y si queda alguna duda de que Colombia no acepta la independencia definitiva de Panamá y siguen pensando en una separación temporal, solo hay que ver su escudo. Según su última reglamentación, de 1949, lo describen así: “En la faja inferior va el Istmo de Panamá rodeado de aguas marinas, sobre las cuales se ubican dos buques con las velas desplegadas, aparecen uno en cada Océano: el Pacífico y el Atlántico, como símbolo de que Colombia es el único país suramericano bañado por dos mares”.

Esto se puede comprobar fácilmente viendo el escudo de Colombia. Más claramente no pueden decir que el istmo de Panamá, es decir que la República de Panamá, es territorio colombiano, cuando pudieran poner el mapa colombiano con una ciudad colombiana como Cartagena en el Atlántico y otra ciudad colombiana como Buenaventura en el Pacífico y mostrarían lo mismo sin utilizar a un país extranjero que no es parte de Colombia.

Debemos evitar el uso del término separación al referirnos a nuestra independencia de Colombia, ya que el resultado fue un país totalmente independiente de Colombia, no una provincia colombiana separada de su Estado, de su gobierno o de su territorio; más cuando no habíamos sido parte de Colombia, ya que después de nuestra independencia de España nos unimos voluntariamente a la Gran Colombia, al ideal bolivariano, formado por Colombia, Venezuela y luego Ecuador. Y además somos una nación y muy diferente de Colombia. Esto no es una cuestión de semántica, hay que reforzar este sentimiento que los panameños llevamos dentro y no seguir las sutiles imposiciones de quienes no aceptan que Panamá se independizó de Colombia.

El autor es ciudadano panameño