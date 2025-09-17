Panamá, 17 de septiembre del 2025

    Ambiente

    Innovación climática: el camino urgente hacia soluciones transformadoras

    Roberto Herrera P.

    El mundo enfrenta una crisis ambiental sin precedentes. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación del aire y la degradación de los océanos ya impactan comunidades, economías y modos de vida. En América Latina, la región más biodiversa del planeta, estas amenazas se expresan con sequías prolongadas, huracanes más intensos, presión sobre los recursos hídricos y pérdida acelerada de ecosistemas.

    La inacción compromete la seguridad alimentaria, impulsa migraciones y agrava desigualdades. No se trata solo de proteger el medio ambiente, sino de preservar las condiciones que hacen posible la vida digna y sostenible. Frente a esto, necesitamos liderazgo climático audaz y ambicioso, capaz de escalar soluciones innovadoras que transformen realidades.

    El Earthshot Prize, creado en 2020 por Su Alteza Real el Príncipe Guillermo, responde a este desafío como el premio ambiental más prestigioso del mundo. Bajo la ecuación Urgencia + Optimismo = Acción, otorga cada año £1 millón a cinco ganadores en las categorías de: Proteger y Restaurar la Naturaleza, Limpiar Nuestro Aire, Revivir Nuestros Océanos, Construir un Mundo sin Residuos y Arreglar Nuestro Clima.

    Desde 2021 tengo el honor de servir como Nominador Oficial, un rol que me ha permitido visibilizar cómo el liderazgo climático evoluciona hacia enfoques más integrados e inclusivos. Los ganadores pasados muestran el poder de esta plataforma:

    - Coral Vita (Bahamas, 2021), que restaura arrecifes con corales resistentes.

    - Takachar (India, 2021), que transforma desechos agrícolas en bioproductos.

    - Mukuru Clean Stoves (Kenia, 2022), con estufas limpias que reducen la exposición al humo tóxico.

    - Notpla (Reino Unido, 2022), con envases de algas que reemplazan plásticos de un solo uso.

    Estos ejemplos confirman que la innovación apoyada con visibilidad, redes y financiamiento puede escalar e inspirar cambios globales.

    En 2025, el Earthshot Prize se celebrará por primera vez en América Latina, en Río de Janeiro (el próximo 5 de noviembre), un hito histórico que refleja el potencial de nuestra región. Invito a innovadores, emprendedores y organizaciones de República Dominicana, Centroamérica y todo el continente a seguir de cerca este momento y a preparar desde ya propuestas con impacto transformador para la edición de 2026.

    El cambio climático es el reto de nuestra generación. La innovación, la colaboración y el reconocimiento son las llaves para enfrentarlo. América Latina tiene talento, creatividad y compromiso para liderar esta transformación global.

    El autor es empresario e impulsa iniciativas de sostenibilidad y energía limpia.

