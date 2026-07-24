Insectos vectores de microorganismos fitopatógenos en el sector agropecuario

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

La producción de los principales rubros agrícolas de importancia para la seguridad alimentaria de Panamá está sujeta a una serie de factores abióticos y bióticos que limitan su productividad agronómica. Los insectos plaga se encuentran entre los principales factores bióticos que causan pérdidas en la producción agrícola del país.

El daño directo ocasionado por estos insectos afecta diversas estructuras de las plantas, como raíces, tallos, ramas, hojas, frutos, flores y semillas. Los insectos plaga también pueden generar pérdidas indirectas debido a su papel como vectores, al transmitir y transportar microorganismos fitopatógenos, como virus, bacterias y fitoplasmas, que causan daños severos a las plantas cultivadas.

En Panamá existen casos de gran relevancia de insectos vectores asociados a microorganismos fitopatógenos. Entre ellos se encuentra la bacteria Candidatus Liberibacter asiaticus, causante de la enfermedad conocida como huanglongbing (HLB), cuyo insecto vector es el psílido asiático, Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Liviidae), que afecta la producción citrícola.

También se encuentran áfidos como Toxoptera citricida Kirkaldy (Hemiptera: Aphididae), que transmiten el virus de la tristeza de los cítricos y afectan la producción citrícola; la mosca blanca, Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae), que transmite virus del grupo de los begomovirus, los cuales afectan el tomate y otras plantas de interés agrícola; y trips como Thrips palmi Karny (Thysanoptera: Thripidae), asociados a virus del grupo de los tospovirus, que afectan cultivos como la sandía, el melón, el tomate y la berenjena.

La investigación básica y aplicada orientada al estudio de estos insectos plaga y de los microorganismos fitopatógenos que transmiten tiene como objetivo comprender la relación entre el insecto y el microorganismo, establecer programas de vigilancia fitosanitaria e implementar programas de manejo integrado de insectos vectores y microorganismos.

Estas investigaciones adquieren especial importancia en momentos en que factores como el cambio climático y el deterioro de los ecosistemas pueden tener un impacto directo en la producción agropecuaria. Actualmente, son desarrolladas por universidades e institutos de investigación en Panamá —como el Centro de Investigación Agroecológica del Pacífico Central de Panamá— y en otros países, con el propósito principal de incrementar la producción de plantas de interés agrícola, esenciales para garantizar la disponibilidad de alimentos para la población panameña.

El autor es profesor especial en el Centro Regional Universitario de Los Santos de la Universidad de Panamá e investigador del CIAPCP-AIP para Ciencia en Panamá.