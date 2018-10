La institución matrimonial

En 1879, Justo Arosemena publica en Londres un extenso ensayo, en inglés, sobre la institución del matrimonio en el Reino Unido (“The institution of marriage in the United Kingdom: being law, facts, suggestions, and remarkable divorce cases”). En dicho trabajo definió claramente el matrimonio como la unión natural y permanente entre un hombre y una mujer movidos por el instinto de reproducción (“ Natural marriage is the permanent union of a man and woman, moved by the instinct of reproduction”).

Arosemena desarrolló, además, un código moral fundado en la naturaleza del hombre y de la mujer. Por el cual, independientemente de la religión y de la ley civil, manifestó que el cimiento del ser humano son sus tendencias naturales. Así lo transmite cuando unos años antes, al publicar en 1874 su ensayo titulado “ El matrimonio ante la ley”, respecto a la civilidad del mismo, afirmó: “ Aunque en el sentido jurídico la palabra matrimonio indica ya legalidad en la unión entre hombre y mujer, es indudable que la esencia de semejante unión está fundada en la naturaleza. La unión permanente entre un hombre y una mujer, con los objetos que la ley atribuye al matrimonio, lo constituye sustancialmente, aun cuando la ley civil no intervenga”.

Por supuesto que no existe un solo indicio en el pensamiento de Justo Arosemena respecto a la posibilidad de que el matrimonio lo contraigan personas del mismo sexo. En todo momento se refiere a su celebración como un acto que realizan un hombre y una mujer, al referirlo, además, hacia la “unión entre los dos sexos” o entre “un joven y una doncella”.

Pero su pensamiento fue novedoso. Previó la separación del matrimonio religioso basado en los ritos de la fe católica (“exclusiva incumbencia de la autoridad eclesiástica”) o cualquier otra, del matrimonio civil que sería regulado por el Estado (estatuida por el legislador). Estaba en contra de una serie de formalidades que acompañaban la necesidad de contraer matrimonio, relacionadas con la edad, la invalidez (discapacidad), los medios y las aptitudes para sostener una familia, lo que forzaba satisfacer necesidades fuera del matrimonio al ser inaccesible para algunos.

Los caprichos del legislador, decía, no pueden contrarrestar los instintos naturales. Las pasiones del hombre y de la mujer no desaparecen con las limitaciones impuestas por ley al matrimonio. Criticó el sometimiento de la ley civil al derecho canónico, considerando perjudicial unir el sacramento con el contrato matrimonial. Recomendó la protección a los derechos individuales de las minorías, estribillo utilizado por quienes promueven ahora el matrimonio igualitario. Pero dicha protección la cimentó en el contexto de una intolerancia religiosa, poniendo como ejemplo el caso de los puritanos en Estados Unidos sometidos al capricho de los episcopales ingleses. Pero una vez establecidos aquellos en Massachusetts y Connecticut, se convierten en perseguidores de católicos y episcopales.

Arosemena sugirió la aplicación de principios tan importantes como la igualdad de los hijos ante la ley (eliminar los conceptos de legítimos e ilegítimos), la asimilación de la mujer como cónyuge respecto a la administración de los bienes conyugales y su libertad para ejecutar los mismos actos civiles que le corresponden al cónyuge varón. También su raciocinio intuye la posibilidad y aceptación del divorcio. Justo Arosemena agrega en aquel excelente ensayo sobre el matrimonio ante la ley, lo siguiente: “ Bajo cualquier aspecto que se mire, la intervención legal en la unión voluntaria y concienzuda de los sexos, se tocará su desacierto. Al presumir la ley que puede reglamentar esa unión con provecho del género humano, concibió naturalmente la idea de los impedimentos, muchos de los cuales no se conforman con la naturaleza”. En adición a que otra vez dirige su razonamiento hacia la unión en el matrimonio de “los sexos” (llámense masculino y femenino).

El autor es abogado