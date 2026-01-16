Panamá, 16 de enero del 2026

    Opinión
    Minsa-CSS

    Integrar el sistema de salud: una discusión que Panamá pospuso

    Julio Toro Lozano

    Hace casi dos décadas —y con un atraso de al menos 30 años— en Panamá ya reflexionábamos sobre la necesidad de poner en práctica, a escala nacional, un sistema integrado de salud que beneficiara a toda la población. Esa preocupación quedó plasmada en un artículo de opinión de mi autoría, publicado en La Prensa el 27 de mayo de 2008, titulado La fusión MINSA-CSS.

    En ese texto analizaba las características propias de cada una de las instituciones que se pretendía integrar y advertía que dichas particularidades debían ser consideradas cuidadosamente para que el proceso tuviera éxito. No se trataba de una observación menor: la experiencia demuestra que menos del 50% de las fusiones —incluso en el ámbito empresarial— logran los resultados esperados cuando no se planifican con rigor técnico e institucional.

    Planteaba que para lograr que la unión alcanzara su cometido era necesario elaborar un plan de trabajo que incluyera la visión de futuro y la estrategia para enfrentarla; demostrar liderazgo y compromiso de las partes; ofrecer un valor agregado; definir resultados inmediatos esperables y un plan de comunicación que incluyera la forma en que se realizaría, así como la gestión de riesgos.

    Al integrar dos sistemas de salud, se busca sinergia: el surgimiento de una nueva institución que brinde mayores y mejores planes de beneficios en salud, incluyendo una cobertura integral que abarque desde la prevención de enfermedades hasta la rehabilitación del enfermo, y que derive en el logro de una salud global en una mayoría significativa de los habitantes del país.

    En una nueva publicación de La Prensa del 8 de diciembre de 2025, bajo la firma de la periodista Aleida Samaniego, titulada ‘ABC de la integración MINSA–CSS: lo que cambia, quién la dirige y por qué se impulsa’, se manifiesta que la integración MINSA-CSS está en proceso, con metas claras de eficiencia y equidad en la salud pública panameña, y que su éxito dependerá de la transparencia, la gestión equilibrada de recursos y la supervisión constante, así como de la participación activa de los actores involucrados, para garantizar que los beneficios lleguen efectivamente a toda la población.

    Quienes dirigen el proceso deben tener presente que la transparencia se logra mediante una comunicación clara y proactiva, abordando problemas e ideas nuevas tan pronto como surjan; manteniendo expectativas definidas; centralizando fuentes de verdad; utilizando herramientas adecuadas; fomentando una cultura de confianza y vulnerabilidad, además de honestidad y claridad.

    Para lograr una gestión equilibrada de recursos se requiere planificación integral; gestión de recursos y tareas; control y seguimiento continuo; gestión de riesgos para mantener el equilibrio de la triple restricción (alcance, costos y tiempo); comunicación constante; y la creación de un ambiente seguro basado en la confianza, el respeto y la empatía, apoyándose en métodos participativos, empoderamiento, incentivos, equilibrio de tareas, adaptabilidad y evaluación continua.

    El tercer elemento para lograr el éxito corresponde a la supervisión constante, que se realiza mediante el monitoreo, medición y control del progreso del proyecto, para asegurar el cumplimiento de objetivos, cronograma y presupuesto, identificando desviaciones y tomando acciones correctivas a tiempo. Ello implica visibilidad diaria, comunicación efectiva y gestión proactiva de riesgos para garantizar la calidad y el éxito final.

    En el artículo en cuestión se señala que la integración dependerá de cómo se implementen las medidas, del equilibrio entre eficiencia y protección de los cotizantes, y del seguimiento constante para que los beneficios lleguen efectivamente a toda la población.

    Me permito agregar que el éxito, a partir de la fase actual del proyecto y con las tareas pendientes, dependerá de una comunicación buena y constante con todos los grupos de interés, en especial con la comunidad en general, principal beneficiaria del proyecto. Esto implica transmitir avances y dificultades del plan, con la participación destacada de personal de planificación, profesionales de la comunicación y los líderes del proyecto. Acciones como estas ayudarán en gran medida a ganar la confianza de la comunidad y, por consiguiente, su apoyo.

    Una comunidad —colaboradores, usuarios y población general— instruida, enterada y consciente del valor de la propuesta tiende a colaborar y apoyar.

    El autor es médico.

    Julio Toro Lozano


