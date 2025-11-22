Intromisión legislativa en política exterior sobre China

Exclusivo Suscriptores

La anunciada visita de un grupo de diputados a la isla de Taiwán ha generado un revuelo tan innecesario como contradictorio.

El Órgano Ejecutivo —y no el Legislativo— es el responsable de dirigir las relaciones internacionales y la política exterior de Panamá.

En 1971, el 26.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU adoptó la Resolución 2758 por abrumadora mayoría, restaurando todos los derechos legítimos de la República Popular China y declarando que Taiwán forma parte irrenunciable del territorio chino.

La única mención a Taiwán en documentos oficiales de la ONU se refiere a la isla como una “provincia de China”.

En total, ciento ochenta y tres países han establecido relaciones diplomáticas con China con base en este principio. Panamá se adhirió a él en junio de 2017, cuando el presidente Juan Carlos Varela estableció relaciones diplomáticas con la República Popular China.

La intromisión legislativa en asuntos que competen exclusivamente al presidente José Raúl Mulino y a su canciller, Javier Martínez Acha, ha sido denunciada por ambos funcionarios.

El principio de una sola China exige que Taiwán sea tratado como un asunto tanto interno como externo de China, por lo que no solo Panamá, sino también Estados Unidos, Europa, Japón, Corea del Sur y otros países de Eurasia deben abstenerse de intervenir en la isla, especialmente cuando se trata de planes agresivos y geopolíticos que apuntan hacia China.

La inoperancia relativa del Consejo de Seguridad de la ONU —del cual Panamá es miembro no permanente— coloca a nuestro país bajo creciente escrutinio internacional.

En medio de la semiparálisis de Naciones Unidas, manipulada con frecuencia por Estados Unidos —el único país que nos ha invadido varias veces e intervenido reiteradamente— conviene recordar ciertos hechos históricos.

Estados Unidos ha sido el único país que ha cerrado el Canal de Panamá (20 de diciembre de 1989), el único que obstaculizó la neutralidad de la vía acuática hacia la Unión Soviética, su supuesto “aliado” en la Segunda Guerra Mundial, y el único que negó y violó esa neutralidad en el caso de Corea del Norte.

Ese mismo país se permitió citar a la embajadora de China en Panamá, Xu Xue Yuan, para recriminarle por haber llamado la atención a los diputados que insistían en visitar Taiwán, pese al grave error diplomático que ello implicaba y al riesgo de comprometer las relaciones existentes entre China popular y Panamá.

Como bien dijo el presidente Mulino, que vayan “a Washington” a entrometerse en la geopolítica con China y que se abstengan de arrastrar a Panamá con sus infantilismos.

Los diputados despistados harían mejor en exigir que los múltiples acuerdos suscritos ilegalmente con Estados Unidos, desde la época de los célebres “Salas-Becker”, sean debatidos para su ratificación en la Asamblea Nacional y luego sometidos a referéndum, conforme exige nuestra Constitución.

En lugar de pasearse por Taiwán con fondos públicos, sería más responsable discutir la conveniencia o no de ratificar los memorandos de entendimiento pactados —de forma cuestionada— entre Frank Ábrego, el entonces ministro de Seguridad; el presidente Mulino; y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, el pasado 25 de abril.

En esa ocasión, Mulino anunció que Panamá sería “el primer país del hemisferio en abandonar la Iniciativa de la Franja y la Ruta”.

Preguntemos: ¿Por qué Mulino renunció a un compromiso pactado entre el presidente de China, Xi Jinping, y el presidente Juan Carlos Varela en 2018?¿Por qué permite la remilitarización norteamericana del Canal y hostiga a la empresa Hutchison?¿Por qué garantizó el paso expedito de buques de guerra estadounidenses y la exoneración del pago de peajes y cargos bajo la fórmula “first and free”, en contradicción con el Tratado de Neutralidad?¿Por qué nuestro gobierno se postra ante Estados Unidos, cuando el presidente Donald Trump arremete contra nuestro pueblo y amenaza con arrebatarnos el Canal?

Mientras tanto, en medio de tantas presiones de unos y otros, el gobierno de China ha mostrado una postura de respeto hacia Panamá.

Propongo disculparnos públicamente ante la embajada de la República Popular China por los atropellos cometidos en su contra, especialmente luego de su impecable presentación y celebración durante nuestras Fiestas Patrias.

El autor es internacionalista.