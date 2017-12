La invasión fue el 19 de diciembre

La Comisión 20 de Diciembre realiza hoy miércoles un informe sobre la invasión de tropas estadounidenses en el país, reza una información divulgada.

Si el comunicado o la información habla sobre “la invasión de tropas estadounidenses en el país”, por qué insisten en decir que la invasión fue el 20 de diciembre, cuando en realidad fue el 19 de diciembre en Colón.

La información que tenemos en nuestra recopilación de historia ( Colón Histórico) plantea que la invasión se produjo minutos antes del 20 de diciembre.

“...El Ejército de Estados Unidos inicia ataque en Colón y minutos después en la capital. Destruye las instalaciones de la Marina de Coco Solo que opuso resistencia, destruye el cuartel central de las Fuerzas de Defensa en Cristóbal desarticulando las Fuerzas de Defensa del general Manuel Antonio Noriega e imponen toque de queda a los panameños”.

A menos que Colón no sea parte del país, no veo razón de que 28 años después se sigue hablando de que la invasión fue el 20 de diciembre, que en efecto lo fue, en la capital.

Me preguntó, si la Universidad de Panamá, el rector, Asociación de Familiares y una comisión está organizada, ¿cómo es posible que no saben que la invasión se inició el 19 y no el 20?

Hay una abogada colonense, ojalá vaya a esa reunión, pues ella nos dio testimonio del acto de barbarie donde ellas y sus hijos sufrieron un ataque de los gringos alrededor de las 11:40 p.m. del 19 de diciembre, y su hija perdió la vista en un ojo.

El exlegislador Miguel Bush y su esposa Virginia y muchas otras personas sabemos que el ataque fue muchos minutos antes de la medianoche (estuvimos cerca de los acontecimientos), por qué 28 años después este asunto tan importante como la fecha no ha sido aclarado.

Estamos recopilando para escribir un libro sobre el ataque en Colón, donde desaparecieron personas conocidas con nombre y apellido, que estoy seguro no aparecen en las listas de los desaparecidos porque eran personas que no eran renombradas.

El oficial encargado del ataque al cuartel de Coco Solo me informan que está residiendo en las costas de Colón, hay que escuchar su versión, Coco Solo fue el único cuartel del país que ofreció resistencia, aunque fue breve.

En mi país, donde no está claro la honestidad de muchos próceres, donde tenemos una heroína “fantasma”, a pesar de que tuvimos una de carne y hueso que muchos conocimos (Aminta Meléndez) y muy poco se le ha hecho reconocimiento fuera de Colón.

Todavía cometemos el error de decir que la ciudad de Colón se llamaba Aspinwall, de que editoriales foráneas escriben historias erradas sobre la historia de Panamá y se acepten como textos oficiales escolares.

¿Por qué los libros de Justo Arroyo, Conte Porras, Pernett y Morales, Ramón H. Jurado, Cajar Escala, Thelma King, Dulio Arroyo, Jaramillo Levy y otros notables escritores panameños, no los piden en los centros escolares? ¿Por qué se quiso o se quiere eliminar la materia de “Relaciones de Panamá con Estados Unidos”?

La Comisión 20 de Diciembre tiene una buena oportunidad de hacer muchas aclaraciones, la nueva generación debe saber la verdad.

El autor es locutor e historiador de Colón