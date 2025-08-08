Investigar también es una forma de cuidar

Exclusivo Suscriptores

A veces escuchamos cosas que nos hacen dudar: que los estudios clínicos son experimentos, que están “probando con la gente” o que son “conejillos de indias”. Es normal tener preguntas. Lo importante es contar con información clara, oportuna y confiable.

Un estudio clínico es parte del camino que sigue una vacuna, un medicamento, un dispositivo o un equipo médico antes de estar disponible en hospitales o centros de salud. Se realizan para demostrar si son seguros y si funcionan bien. Para que eso pase, deben cumplir con reglas muy estrictas tanto en Panamá como en otros países. Aquí, todo está regulado por el Ministerio de Salud y debe ser evaluado por comités de bioética que revisan y aprueban todas las investigaciones para proteger a los participantes.

Participar en un estudio es totalmente voluntario y confidencial. Las personas reciben información clara antes de tomar una decisión y son acompañadas por profesionales de la salud durante todo el proceso. No se trata de experimentar, sino de avanzar con responsabilidad.

Gracias a los estudios clínicos, hoy existen vacunas, medicamentos, dispositivos médicos y otras intervenciones que previenen y tratan diferentes enfermedades. Estas investigaciones han ayudado a que los sistemas de salud puedan prevenir, proteger y salvar vidas en todo el mundo. También han permitido reducir hospitalizaciones y evitar brotes graves.

En Panamá también se hace ciencia. Desde hace varias décadas, médicos, enfermeras, epidemiólogos y muchas otras personas vinculadas a centros de investigación y comprometidas con la salud han participado en estudios clínicos. Miles de voluntarios panameños han sido parte de este esfuerzo y, gracias a ellos, nuestro país ha podido aportar al desarrollo de vacunas, medicamentos y tratamientos que hoy mejoran la calidad de vida de la población.

Al ser parte de uno de estos estudios, estos voluntarios tienen un seguimiento médico más estricto, incluido como beneficio por su participación, que les permite tener un mejor cuidado de su salud.

Participar en investigación es una oportunidad para cuidarnos y prepararnos mejor para los desafíos de salud que enfrentamos. Y cuando lo hacemos con respeto, claridad y compromiso, todos salimos ganando.

El autor es médico especialista en epidemiología, investigador de Cevaxin e integrante de Ciencia en Panamá.