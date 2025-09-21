José ‘Chema’ Caballero

Exclusivo Suscriptores

Durante la temporada regular de 2023 tuve la oportunidad de ver un juego en el que participaban los Marineros de Seattle y los Angelinos de Los Ángeles, y me sorprendió ver que el corredor emergente que utilizaban los de Seattle era un joven pelotero recién llamado de las Ligas Menores y que el referido jugador era el panameñísimo José Manuel Caballero, alguien de quien nunca había escuchado.

Pues, José Caballero o “Chema”, como le llaman casi todos los panameños, es un pimentoso pelotero nacido en Las Tablas, provincia de Los Santos, hijo de santeños que, buscando un mejor futuro para su hijo, lo enrolaron en un programa que le permitió a José asistir al Chipola Junior College, en Chipola, Florida, Estados Unidos.

Entiendo que Caballero, en Panamá, su patria, solamente jugó hasta la categoría juvenil, donde sufrió una fractura en una de sus piernas, que hizo a muchos pensar que la lesión lo obligaría a terminar su recién iniciada carrera de pelotero. Sin embargo, después de una recuperación relativamente rápida, Caballero logró partir hacia el norte e iniciar sus estudios y su participación en el equipo de béisbol de su nueva escuela en Chipola. En 2017, Chema, jugando para su escuela en un torneo con otras universidades, logró ser escogido como el Jugador Más Valioso (MVP).

Ese mismo año, el panameño fue seleccionado en el draft por los Diamond Backs de Arizona en la séptima ronda, en el turno número 202.

Nuestro héroe de hoy se estrenó como pelotero profesional en la temporada de 2018,jugando para el Missoula Osprey, liga de novatos. Ese mismo año dividió su temporada con el Hillsborough Hops y el High-A Kane County Cougars, Clase ABaja, donde pudo batear para .292, con 9 cuadrangulares, 40 carreras impulsadas y 17bases robadas en 70 juegos.

Su carrera en Ligas Menores continuó en forma satisfactoria, hasta que en 2019 fue canjeado a los Marineros de Seattle, donde continuó su sólida formación hasta el 15de abril de 2023, cuando fue llamado por primera vez al equipo principal de los Marineros. En su primer juego reemplazó por un par de entradas al renombrado torpedero de Seattle, J.P. Crawford.

Su temporada con los Marineros en 2023 fue de 104 partidos, donde bateó para.221, con 4 cuadrangulares, 26 carreras impulsadas y 26 bases robadas.

Ya en 2024, esta vez con los Tampa Bay Rays, este panameño participó en 139 partidos, donde conectó 9 cuadrangulares, con 44 carreras impulsadas y 44 bases robadas, lo que le permitió coronarse como campeón de bases robadas en la Liga Americana.

Chema, con sus totales, le demostró al mundo del béisbol que puede contribuir en gran forma al éxito de cualquier equipo en las mayores.

Caballero inició 2025 con el equipo de Tampa, hasta que, de forma inesperada, los Yankees de Nueva York cerraron a media temporada una transacción que lo llevó a sus filas para utilizarlo como utility, ya que nuestro compatriota es conocido por su gran capacidad de desenvolverse tanto en el cuadro interior como en los jardines.

Su llegada a los Mulos de Manhattan coincidió con un terrible slump por el que atravesaba el torpedero de los Yankees Anthony Volpe. Volpe, que el año anterior había sido sensacional con su bateo y fildeo, este año había sido un verdadero desastre, hasta que llegó el panameño Caballero, quien resultó la solución al problema. Chema reemplazó a Volpe en su posición de torpedero y logró estabilizar el cuadro interior del equipo. No solo redujo los errores al mínimo, sino que su bateo ha sido oportuno y, sobre todo, añadió pimienta al juego con su defensa sensacional, su entusiasmo y agresividad robando bases.

Hasta el momento en que redactamos estas líneas, José se mantiene como líder indiscutible de bases robadas en la Liga Americana con 48.

Todos los panameños queremos ver a Chema en la Serie Mundial. Ojalá lleguen.