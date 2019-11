Los jóvenes que yo conozco no vivieron la crisis de los 80; tampoco fueron testigos de la guerra fría y la caída del muro de Berlín; no existían en el periodo gobernado por los militares ni la invasión de 1989. Pero los jóvenes que protestan hoy, que yo conozco, están cruzados por nuevas crisis y otras tensiones sociales. Son los jóvenes que hemos olvidado en el féretro de la indiferencia y que hoy, desencantados y rebeldes, expresan su desaliento con “sangre triste y espíritu villano”, como diría Machado.

Los jóvenes que yo conozco recargan sus sueños de país con pasión e ilusión y no están dispuestos a tolerar lo que toleramos nosotros, porque nos hemos rendido, algunos cansados, otros sin esperanza. Su terquedad es la que abandonamos cuando empezamos a creer en falsos profetas que elegimos sin pensar en las urnas.

Los jóvenes que yo conozco han sido testigos de los descaros de la corrupción que nosotros no vimos ni en los peores tiempos de la nación; han experimentado la infame realidad de las gestiones políticas de gobiernos sin ética ni visión. Han visto la danza de millones pasar por sus caras mientras la salud de sus padres se deteriora.

Los jóvenes que yo conozco reconocen los errores de los que históricamente han gobernado sin “el equilibrio de los elementos naturales del país”, como sentenció José Martí. Están cansados de ser vulnerables en una sociedad que ellos no pidieron. En sus espaldas cargan la ansiedad y el estrés de un país endeudado y saben que esa deuda la pagarán sus hijos. Por eso miran afligidos las calles donde reina el subempleo.

Los jóvenes que yo conozco han sido satanizados por las instituciones de control social y los medios de comunicación. Han sido marcados como descarriados, incultos y salvajes, no se les escucha ni se les atiende porque sus cuerpos no son domados como el del niño que obedece cuando se le apunta con el dedo. Son los jóvenes los que están leyendo el país, para deletrearnos sus escollos.

Su tiempo está vestido con palabras como género, equidad, igualdad, oportunidad; sin embargo, cuando los primeros rayos del alba se levantan su descontento crece cuando son víctimas de la corrupción que devora sus ilusiones. Han heredado un planeta en decadencia y ellos han asumido la responsabilidad de dialogar con la naturaleza, aunque no les toca tomar las grandes decisiones.

Cómo no entender la rabia de los jóvenes si desde los suburbios se escucha el silencio de sus sueños que madrugan para soportar el tedio y el vacío. Cómo no quieren que los jóvenes se indignen si ellos ven a sus padres y abuelos hacer fila para recibir un “no hay” en un país de rascacielos. Cómo no comprender que los jóvenes estén indignados si hemos deforestado sus sueños de país durante muchos años con una educación y cultura empobrecidas.

¡Atención, gobernantes! Los jóvenes vienen con la bandera y la nobleza en la frente. Su canto viene a decirles lo que José Martí ya había afirmado: “El gobierno ha de nacer del país. El espíritu del gobierno ha de ser el del país. La forma del gobierno ha de avenirse a la constitución propia del país. El gobierno no es más que el equilibrio de los elementos naturales del país.”

Los jóvenes que yo conozco son tercos, sí, pero su terquedad viene a recordarnos otra vez a Martí: “Ya no podemos ser el pueblo de hojas, que vive en el aire, con la copa cargada de flor, restallando y zumbando, según la acaricie el capricho de la luz…” Los vientos han de cambiar su norte y encontrar las nuevas coordenadas de la nación.

Los jóvenes que yo conozco saben confrontar la violencia con la inteligencia; saben hacer ruido cuando el silencio mata y encienden sus velas para que el ruido no lastime. Hay virtud en ellos, pero también deben aprender a direccionar sus energías porque vendrán más luchas donde será más importante el pensamiento crítico, conocer la historia y usar la palabra. ¡Cuidado con el relativismo cultural, juventud! En una sociedad donde todo vale es porque nada importa de verdad. Ni siquiera la Constitución garantiza que entendamos eso.

El autor es escritor