Una joya convertida en baratija

A todos nos ha tocado alguna vez defender a Coiba, sobre todo desde que dejó de ser un penal. Y vaya que si esta función de centro penitenciario valió la pena para salvaguardar este sitio de valor excepcional para Panamá y el mundo.

Por mis trabajos en la protección del ambiente, me he visto involucrada con la isla de Coiba, y debo admitir que cada vez las luchas son más difíciles, pero no imposibles, sobre todo si los ciudadanos nos apropiamos de la defensa de nuestros ecosistemas. Como sociedad civil alzamos la voz ante la autoridad en el año 2003 por la decisión casi tomada de instalar un parque de antenas. Entonces nuestros argumentos enviados mediante notas a las autoridades se basaron en que “el potencial turístico del área radica en su valioso recurso natural, por lo que la explotación del potencial turístico debe conciliarse, mas no prevalecer sobre los intereses de protección y conservación del área”.

¿Por qué Coiba es importante? Numerosos estudios de renombrados científicos como Ross Roberson, entre muchos otros, nos hablan de la importancia del Parque Nacional Coiba por su exuberante belleza natural, sus ecosistemas marinos, las aves, la conexión con los vientos del Pacífico, el banco Hannibal, una impresionante montaña submarina de poco más de 900 metros y que crea hábitats únicos en lo más profundo del océano Pacífico, considerándose que el 80% de los peces solo se encuentran en esta área.

Los ciudadanos en el último año hemos enfrentado duras batallas por la defensa del ambiente, sobre todo para conservar las áreas protegidas, y defender Coiba es una de estas. Las organizaciones no gubernamentales que por años han trabajado en Coiba han sido atacadas, e incluso hasta denigrar y amenazar a distinguidos investigadores del parque, quienes han estado trabajando en este prístino lugar y se conocen por sus trabajos de más de 20 años.

El Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, por su misión de la defensa legal del ambiente, y del cual soy parte, ha realizado un sobrevuelo recientemente sobre la isla. Esto ante la falta de transparencia por las autoridades de lo que se dice ha estado pasando en Coiba, como las nuevas infraestructuras en Playa Blanca, cuyo estudio de impacto ambiental categoría 1 fue aprobado por el Ministerio de Ambiente en un día; y la posible remodelación de un aeródromo, según los planos, de muy moderna construcción.

Las comunidades de las zonas de influencia vecinas al parque, que se han estado preparando para hospedar y alimentar a los turistas antes de viajar al parque, empiezan a pedir auxilio. Por años, con sus limitaciones han levantado pequeños hoteles, han invertido en restaurantes, así como también en pangas para transportar a los visitantes, pescadores que cuando baja la pesca ese es su otro medio de vida digno. Toda esta inversión peligra. La llegada de visitantes a estas comunidades, como Santa Catalina, Montijo, Mariato y Soná, perderán su importancia de tránsito hacia Coiba con la habilitación de la pista de aterrizaje para aviones que se tiene programada bajo el supuesto de que se requiere para llevar más turistas, o que el turista llegue en menor tiempo. De llegar a darse este desarrollo perderemos nuestra joya compartida con la humanidad irremediablemente, y las comunidades de paso perderán los ingresos de los restaurantes, hoteles, así como otros negocios que dependen de estos turistas.

Es claro que el desarrollo del turismo en Coiba va en grande, solo queda pendiente a quién le darán semejante concesión una vez con fondos del Estado se haya despilfarrado gran parte del oro verde que envuelve la isla de Coiba. Por ejemplo, isla Coco al igual que isla Coiba fueron recintos penales; mientras que Galápagos fue una instalación militar de los norteamericanos para resguardar el Canal de Panamá. Así, en proporciones guardadas, isla Coco en Costa Rica -sí, la isla que inspiró Jurassic Park-, y 40 años de ser patrimonio de la humanidad es, a mi parecer, uno de los tesoros verdes más grandes de ese país y del mundo. A casi 500 kilómetros de distancia, solamente se puede llegar en barco luego de 40 horas de navegación por el Pacífico. Esta misma embarcación a su vez sirve de hotel y restaurante, puesto que no se permite dormir en la isla. Los ingresos generados por el turismo en isla Coco ascienden a más de 8 millones de dólares por año.

Termino con una analogía de lo que decía Edward Abbey: “Coiba no necesita defensa, necesita más defensores”.

La autora es ambientalista