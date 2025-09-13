Juan Berenguer

Exclusivo Suscriptores

Juan Bautista Berenguer es un exlanzador panameño que jugó en las Grandes Ligas durante catorce temporadas, y que se caracterizó por tener buena velocidad en sus lanzamientos, aunque sus dificultades radicaban en controlarlos y mantenerlos en la zona de “strikes”.

Juan nació de sus padres, Francisco y Bienvenida Berenguer, en Aguadulce, provincia de Coclé, y fue firmado en 1975 por Nino Escalera, el scout de los Mets de Nueva York, y en un período relativamente corto en las ligas menores, fue llamado al equipo grande en 1978.

Juan debutó como abridor, logrando una modesta marca de 0-2, con una efectividad de 8.31. Sin embargo, sus números en 1979, su segundo año, mejoraron, pues ganó uno y perdió uno, pero su efectividad fue excelente: 2.93. Estos números de primer, segundo y tercer año (1978, 1979, 1980) con los Mets fueron el resultado de apariciones esporádicas, ya que pasaba una buena parte de esas temporadas en ligas menores.

Berenguer fue bautizado por sus compañeros de equipo con apodos como “Gasolino” y “Señor Smokes”, los cuales se debían a la gran velocidad que desarrollaba con sus lanzamientos. Otro apodo fue el de “Pancho Villa”, debido a su apariencia. Berenguer mostraba un espeso bigote y era un hombre de contextura sólida. Sus medidas eran 5′11″ de estatura y su peso rondaba las 200 libras.

Luego de cuatro años irregulares con los Mets, nuestro compatriota fue canjeado a los Tigres de Detroit, donde tuvo dos de sus mejores temporadas. En 1983 logró marca de 9-5, 3.14, y en 1984 tuvo 11-10, 3.48. Inclusive en 1984, los Tigres ganaron la Serie Mundial y Juan, aunque no jugó en la serie, obtuvo su anillo de campeón.

En 1986, Berenguer, ya utilizado únicamente como relevista, fue canjeado a los Gigantes de San Francisco, donde logró una modesta marca de 2-3, 2.70. Al final de la temporada fue canjeado nuevamente, esta vez a los Mellizos de Minnesota, donde jugó cuatro temporadas y logró en total una marca de 33-13, con una efectividad de 3.69, lo que representó una buena actuación para un lanzador cuya arma principal era su gran velocidad y cuyo problema siempre había sido el descontrol.

Todo parecía indicar que Juan había superado su gran dificultad.

En total, nuestro héroe de hoy jugó con siete equipos diferentes: Mets, Reales, Azulejos, Tigres, Gigantes, Mellizos y Bravos. En sus catorce temporadas en las Grandes Ligas logró 67 victorias, 62 derrotas y una efectividad de 3.90, propinando 975 ponches.

Este panameño, que se inició en los campeonatos nacionales juveniles, pudo desarrollar una carrera en las mayores que, en términos generales, fue exitosa. Su carácter explosivo quizás no lo ayudó en todo el sentido de la palabra, pero los resultados finales fueron buenos.

También jugó pelota invernal en República Dominicana y Venezuela. Finalmente, estableció su residencia en Minnesota. Entendemos que su hijo Chris fue, en un momento dado, jugador profesional de hockey sobre hielo con los Sioux Falls Stampede de la Liga de Hockey de los Estados Unidos.

Luego de su retiro de las Grandes Ligas, Juan fue contratado por equipos de la Liga Mexicana de Béisbol Profesional, donde hizo gala de sus habilidades como cerrador de partidos. Finalizados sus contratos en México, Juan regresó a Minnesota, donde jugó un par de años en ligas independientes, para luego retirarse en forma definitiva.

Juan Berenguer tuvo su oportunidad y la aprovechó. Su vida cambió al hacerse pelotero profesional, y creo que siempre servirá de ejemplo para nuestros peloteros jóvenes que llegan a tener esa oportunidad.