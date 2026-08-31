‘Juega por la Humanidad’ en la Expo 2027, Belgrado

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Con una tradición que se remonta a siglos atrás, las Exposiciones Universales han servido como una fuerza unificadora capaz de trascender fronteras y diferencias políticas. Desde la Gran Exposición de Londres de 1851 hasta la histórica Exposición de París de 1889, que presentó al mundo la Torre Eiffel, y la reciente Expo 2025, Osaka, estos encuentros han unido a países y culturas para compartir innovación, creatividad y esperanza.

En ese legado se inscribe la próxima Expo 2027, Belgrado, que se celebrará en Serbia del 15 de mayo al 15 de agosto de 2027. Bajo el lema Juega por la Humanidad, Belgrado convocará al mundo a celebrar el deporte y la música, dos lenguajes universales que nos recuerdan nuestra humanidad compartida.

A lo largo de la historia, las Exposiciones han acompañado a las sociedades en momentos decisivos de transformación. En París, en 1889, pese a que viajar era lento, costoso y difícil, más de 32 millones de personas acudieron para admirar la recién construida Torre Eiffel y el gigantesco Palais des Machines, donde máquinas de vapor, bombas industriales, los primeros automóviles experimentales y la primera plataforma móvil para pasajeros ofrecían una visión palpable del futuro que abría la Revolución Industrial.

Cuatro años después, la Expo de Chicago de 1893 volvió a redefinir la conexión humana. Allí, Nikola Tesla, brillante inventor serbio cuya tenacidad ayudó a transformar el mundo moderno, se asoció con Westinghouse para iluminar la “Ciudad Blanca” con corriente alterna. Esto demostró que esta tecnología era segura, práctica y capaz de suministrar energía a ciudades enteras tras la histórica “Guerra de las Corrientes”.

Orgulloso de su herencia serbia, Tesla no solo iluminó edificios: sus innovaciones transformaron la electricidad moderna y anticiparon nuevas formas de conexión, como el control remoto por radio. Su visión era clara: iluminar al mundo significaba también conectar a las personas a través de grandes distancias.

Hoy, la atención vuelve a la patria cultural de Tesla. Serbia se prepara para encender en Belgrado una nueva chispa: no eléctrica, sino humana, nacida de la emoción, el movimiento y el sonido.

Como atleta adolescente en un mundo dominado por pantallas y divisiones crecientes, me inspira pensar que millones de personas viajarán a Belgrado para celebrar, a través del deporte y la música, nuestra humanidad compartida. He visto en mi propia comunidad cómo una cancha, el rugido de una multitud o la esperanza común de una victoria pueden unir a desconocidos como si se conocieran desde siempre.

Esa misma energía se sintió durante la reciente Copa Mundial, cuando millones de personas se reunieron alrededor de pantallas y ondearon banderas hasta que, por un instante, las fronteras parecieron desvanecerse. La música y el baile de Shakira recordaron también que una canción puede convertirse en una fuerza de unión entre equipos, culturas y emociones compartidas.

A veces, basta con una cancha compartida, un escenario común y una melodía para reconocernos como una sola humanidad. Cuando jugamos, cantamos y celebramos juntos, recordamos que, más allá de nuestras diferencias, compartimos un destino común. Belgrado nos convoca a vivir un momento histórico de encuentro y humanidad compartida.

La autora es Voz de la Juventud para la Expo 2027 Belgrado.