Juegavivo supremos

El 21.7% vive en pobreza. El 9.6% en pobreza extrema. En Ngäbe-Buglé, la pobreza llega al 76%. En Kuna Yala supera el 80%.

El desempleo juvenil roza el 20%. Más de 200,000 jóvenes son nini: ni estudian ni trabajan. Carne fresca para maras y narcotráfico.

Como si pernoctaran en una galaxia vecina, nueve magistrados supremos (en adelante Los 9) intentan blindarse con una pensión especialísima: 100% del último salario, vitalicia y garantizada. Los jubilados reciben, en su mayoría, poco más de la mitad. La reforma de este año puede recortarlas hasta en un tercio del salario devengado. A muchos ni siquiera les alcanza para los medicamentos.

Suspendieron la propuesta. La presión los obligó. Pero la sombra queda.

—Señores magistrados, aprendieron muy bien el juegavivo nacional: saltarse la fila para servirse primero y dejar migajas al resto—, dice el bufón sin perder la sonrisa.

Con una aprobación cercana al cero, salvo la barra de ministros, asesores, manzanillos, manzanillas y adláteres del mandamás de turno, Molinete mira el panorama con la solemnidad de quien escucha el himno nacional en otro idioma.

—Señor presidente, ¿el pueblo es parte del gabinete o solo un espectador en esta obra? —pregunta el bufón, burlón, pero respetuoso. Nada insultador ni insultante.

Fragmentada y sin rumbo, la Asamblea es un collage de intereses particulares. Diputados negocian ética y dignidad por un billete extra, sin rubor ni pudor. Son maestros en ese afán, y suman periodos que se cuentan con casi los dedos de una mano humana.

Dimas Lidio lo advierte: “La democracia sin justicia es un teatro sin actores”.

En ese teatro, la justicia lleva toga, pero el guion es de privilegios y exenciones. Y los togados muerden el erario y lo convierten en fallo histórico.

Quevedo lo dijo hace siglos:“Poderoso caballero es Don Dinero, que a todos vence y a todos somete”. Miserables de hoy son prueba idónea siglos después del pensar quevediano.

Pluma certera, que no bolígrafo, de Cervantes, sentencia, como pudieron haber fallado Los 9, que sí fallaron, ¡qué fallo!:“Más vale ser humilde y honrado que miserable y ladrón.”Los magistrados no admitieron la primera oración. La segunda la escribió San Miguel.

La desigualdad es el telón de fondo del juegavivo de Los 9. Aunque el PIB crece, las oportunidades no lo hacen. El índice de Gini de Panamá se sitúa en 0.493, entre los más altos en América Latina.La riqueza se concentra. Los pobres siguen empobreciéndose. Los jóvenes desempleados y fuera de la escuela son la alarma roja del país. Sin oportunidades, son presas fáciles del crimen organizado.

—Magistrados, ¿tienen una fórmula para gobernar sin perder el show de privilegios? —insiste el bufón.—Señor presidente, ¿y usted? ¿Es director o solo público en este circo?

La suspensión de la pensión especial es solo un respiro; no una victoria.La Asamblea pierde autoridad, atrapada en su atomización.

El bufón concluye:

—Gobernar es un arte. Aquí solo hacen malabares con la verdad y se equivocan de escenario—.

La democracia exige instituciones sólidas, transparentes y justas. Pero el sistema apuesta por la impunidad y los privilegios.

Los magistrados suspendieron la pensión: no el daño letal a la confianza y la credibilidad.

Mientras el país lucha contra la pobreza, el desempleo y la violencia, el poder muestra grietas profundas. Y la impunidad engorda.

