Julio César y Simón Bolívar

Algunos considerarán un desajuste comparar a Simón Bolívar, tan ligado a nuestro istmo a pesar de nunca haberlo pisado, con Julio César. La figura del procónsul que motiva e inicia el reemplazo de la República Romana por el imperio autoritario, con el libertador de las Indias occidentales de la monarquía española. ¿Habrá un parangón?

Recordemos, ambos no solamente fueron genios militares y líderes innatos de masas. Eran además estadistas de primera línea y arropados de intelectualidad. Pero por coincidencia, a ambos el destino los llamaría para salvar lo que para ellos era su madre tierra, América para uno y Roma para el otro.

Luego de 12 años de victorias en las Galias y demás territorios bárbaros, Julio César se encontraba en Egipto muy tranquilo y feliz bajo el embrujo de la divina Cleopatra. Pero recibe un mensaje perentorio: Roma se deshace a pedazos. El hambre, la peste, la reyerta, el escándalo, en fin, a su representante para controlarla, el insigne Marco Antonio, le quedó la responsabilidad otorgada demasiado grande. Era un gran estratega en la guerra, pero no un caudillo en la política. Julio César parte de inmediato del puerto de Alejandría y llegaría para recomponer Roma. Y lo logra tomando decisiones inmediatas y muy humanas, como atacar el hambre. Y la Roma robusta se levanta.

Simón Bolívar también abandona su tierra nativa, la del Arauca vibrador. Si bien no dirigía ejército, tropa o legión, que le pudo dar desde el inicio cierto poder institucional, era un criollo de esos que podrían hasta sentirse cómodos con la monarquía, cuya familia tenía la hacienda más grande y con más esclavos negros en Caracas (alrededor de 200). Hasta que decide tomar las armas y, a través de su llamado a la Guerra a Muerte, libera lo que hoy son cinco repúblicas independientes.

Hay una coincidencia que aflora y es que ambos se autoproclamaron “dictadores”. Eso les creó antagonismo en sus filas. Tanto así que Julio César es asesinado por uno de sus consentidos, Bruto, hijo de su ex amante Servilia. Bolívar, a su vez, en el medio de un cuerpo debilitado por dolencias, trastornos y todo tipo de afectaciones, sufre varios atentados; siendo uno de los enjuiciados y hasta condenado a muerte, pero indultado por El Libertador, su gran héroe y compañero de mil batallas, Francisco de Paula Santander, a quien lo dirige al exilio. Dos años después de ese atentado, fallece un Bolívar salido del poder, solo y desamparado en Santa Marta.

Bolívar estuvo casado pocos meses, muy joven, con María Teresa del Toro, quien fallece de fiebre amarilla. A pesar de que juró no casarse jamás y lo cumplió, tuvo tantas amantes como poros en su piel, siendo la última su gran compañera de pasiones, tropeles y batallas, Manuelita Sáenz. Pero no dejó descendencia, al menos conocida.

Julio César tuvo a su hija Julia en su primer matrimonio, pero, estando casada con Pompeyo, muere muy joven sin hijos. Y Cesarión, su hijo con Cleopatra, es asesinado en Egipto a los 17 años, por lo que tampoco pudo Julio César, al igual que Bolívar, transferir sus genes a la posteridad.

El autor es abogado.