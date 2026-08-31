Kant merece ser explicado con profundidad

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

El título de esta columna puede sonar exagerado. ¿Por qué habría que advertir que un filósofo debe explicarse con seriedad? Porque vivimos una época que confunde la claridad con la simplificación y la creatividad con el espectáculo.

Se repite, casi como dogma, que un buen profesor es el que nunca aburre. Nadie quiere una clase monótona. Pero esa aspiración legítima ha derivado en otra mucho más discutible: la obligación de convertir cada lección en un show capaz de competir con TikTok, con los videos de quince segundos, con el entretenimiento sin pausa.

Ahí aparece Kant.

No porque sus libros sean fáciles. Al contrario: exigen paciencia, concentración, un esfuerzo intelectual que la cultura de la inmediatez no tolera. Por eso mismo es el símbolo perfecto para preguntarnos qué esperamos hoy de la enseñanza.

Explicar a Kant con seriedad no es hablar en difícil ni encerrar la filosofía en una torre de especialistas. Es respetar la complejidad de sus ideas. Es aceptar que hay conceptos que no caben en una frase motivacional, en un meme o en un video de sesenta segundos sin que dejen de ser lo que son.

Y aquí el problema deja de ser filosófico. Se vuelve pedagógico.

En demasiadas aulas se ha instalado una idea peligrosa: que toda dificultad es un fracaso del profesor. ¿El contenido exige esfuerzo? Se simplifica. ¿La lectura es densa? Se resume. ¿El concepto necesita varias clases? Se reemplaza por una versión rápida, digerible, entretenida.

Pero aprender nunca fue solo disfrutar. Aprender es detenerse, dudar, equivocarse, volver a empezar. Es sostener una conversación con ideas que, al principio, se resisten a nuestra comprensión.

Quizás hemos confundido el derecho del estudiante a comprender con un supuesto derecho a no esforzarse. Son cosas distintas. Muy distintas.

Un buen maestro no tiene la obligación de eliminar toda dificultad. Tiene la responsabilidad de acompañar al estudiante a atravesarla. La creatividad docente no debería servir para esconder la complejidad del conocimiento, sino para hacerla accesible sin deformarla.

Hay una diferencia que vale la pena marcar: simplificar es encontrar el mejor camino hacia una idea difícil. Banalizar es modificar esa idea hasta volverla irreconocible. La primera es enseñanza. La segunda es otra cosa, aunque se le parezca.

Cuando convertimos a Kant en una colección de frases inspiradoras, cuando reducimos a los grandes científicos a curiosidades de internet, quizás ganamos unos minutos de atención. Lo que casi nunca ganamos es una persona capaz de pensar con profundidad.

Y aquí está la paradoja: nunca tuvimos tantos recursos para enseñar —plataformas, simulaciones, inteligencia artificial, infografías, herramientas que ninguna generación anterior imaginó— y, al mismo tiempo, nunca sentimos tanta presión por rebajar el contenido para que nadie se aburra.

Esa lógica merece ser cuestionada, no aceptada por costumbre.

El profesor no debería competir con el algoritmo. Es una batalla que no puede ganar y no debería intentarlo. Su tarea es otra y es irremplazable: dar contexto, argumentación y tiempo para pensar. Mostrar que las mejores preguntas casi nunca tienen respuestas inmediatas.

Ser un maestro creativo sigue siendo indispensable. Toda buena enseñanza tiene algo de arte. Pero el arte de enseñar no es actuar de animador. Es encontrar las palabras, los ejemplos y las preguntas que hacen comprensible lo que parecía inaccesible, sin sacrificar su profundidad en el intento.

Kant es apenas un ejemplo. Podría decirse lo mismo de la literatura, de las matemáticas, de la historia, de las ciencias. Hay conocimientos que exigen un esfuerzo proporcional a su importancia. Renunciar a esa exigencia por miedo a aburrir transmite un mensaje peligroso: que todo lo valioso debe consumirse sin esfuerzo.

Tal vez la educación no fracasa cuando un estudiante encuentra un tema difícil. Fracasa cuando el profesor decide que ese tema ya no merece enseñarse en toda su profundidad por temor a perder la atención de la clase.

La escuela nunca tuvo la misión de competir por segundos de atención. Su misión sigue siendo la misma de siempre: formar personas capaces de pensar más allá de sí mismas.

El autor es doctor en Educación, periodista y abogado.