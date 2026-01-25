Hoy amanecí con la noticia de que al fin firmó el floridano Kyle Tucker, y lo hizo con los Dodgers de Los Ángeles. Pero ¿quién es Tucker? Empecemos por el principio. Se trata de un joven pelotero que nació en Tampa, Florida, el 17 de enero de 1998. Cuando este artículo sea publicado, ya habrá cumplido los 29 años. Sus padres son Mike Tucker y Lisa Fernández Tucker, ambos residentes de Tampa, Florida.

Kyle cursó la primaria y la secundaria en Tampa. En la secundaria Henry B. Plant High School participó activamente en varios deportes y, en especial, en béisbol, donde se destacó al imponer un récord de 31 cuadrangulares. Luego de su exitosa participación en el béisbol de secundaria, “King Tuck”, como le llamaban sus compañeros de equipo, ingresó a la Universidad de Florida para jugar con los Florida Gators.

Se esperaba que Kyle fuera picado en la primera ronda del draft de 2015, pero fue seleccionado por los Astros de Houston en la quinta ronda, donde solamente por firmar recibió un bono de $4,000,000.00.

En 2016 inició su carrera como pelotero profesional en la organización de los Astros de Houston, jugando en los diferentes niveles de ligas menores, hasta que en 2018 debutó con el equipo grande. Luego de haber sido bajado a Triple “A”, nuestro héroe de hoy volvió a ser ascendido al equipo grande en 2019, año en el que, en 30 días, llegó a batear para .219, con 4 cuadrangulares y 11 carreras impulsadas.

Del 2020 al 2024, Tucker se convirtió en el pelotero que todos esperaban, bateando para .278, con 121 cuadrangulares y 402 carreras impulsadas, y su trabajo en los jardines fue excelente. A pesar de todo, los Astros de Houston decidieron, al terminar la temporada de 2024, hacer un canje con los Cachorros de Chicago, mediante el cual adquirieron a Isaac Paredes, Hyden Wesneski y el prospecto Cam Smith, y cedieron a Tucker.

En 2025, el único año de Tucker con los Cachorros de Chicago, Kyle logró conectar para un promedio de .266, con 22 cuadrangulares y 77 carreras impulsadas.

Finalizada la temporada de 2025, Tucker entró en el mercado de los agentes libres y su nombre generó una gran competencia por su firma. Los seguidores de los Yankees de Nueva York daban por segura su contratación. Indudablemente, sus agentes participaron en numerosas reuniones y llamadas, hasta que finalmente se anunció la firma con los Dodgers de Los Ángeles, actuales campeones del béisbol norteamericano.

Tucker, un hombre que mide 6’4”, pesa 212 libras y se mueve con buena velocidad tanto en los jardines como en las bases, es un elemento que puede aportar mucho a los Dodgers. Sin embargo, sus estadísticas indican que ha sido sobrepagado por su nuevo equipo. Un contrato de $240,000,000.00 por cuatro años significa $60,000,000.00 anuales para un pelotero que nunca ha bateado sobre .300 y que solo ha logrado dos temporadas de 30 cuadrangulares como máximo (2021 y 2022).

A mí me parece que Tucker no ofrece lo que un salario de esa magnitud requiere. Sin embargo, pronto veremos los resultados de esta transacción: si resulta, bien por los Dodgers; y si no, bien por Kyle Tucker.