‘La autoridad competente soy yo’

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Hace años le leí a un periodista europeo, quien ha vivido muchos años en África, que los mayores enemigos de los africanos son los mismos africanos, que los nuevos déspotas africanos se hicieron con el ejemplo de los invasores europeos. Y es frecuente observación que el peor enemigo de los pobres es el pobre. Yo suelo decir, la pobreza, pero no es infrecuente que lo sean los privilegiados que abusan del poder y los contactos.

Todo esto se revolvió en mi cabeza al salir de una visita hoy al Coco Parque. Escoltando ese lugar, violentado por la codicia, hay unas torres habitadas cuyo origen no quiero recordar. El paisaje frente al mar es un afrodisíaco, la memoria nos devuelve a la adolescencia, nos recuerda las fugas para mojarnos los pies con el agua salada, tibia y crispante, que regresa religiosamente montada sobre la resaca al mar. Esa costa donde las olas rompen en sus piedras, sus aguas y sus sales, despiertan una lujuria infecciosa en sus vecinos, que también rascan el cielo y lo ajeno.

Hay otros tantos lugares robados al mar, a las montañas, a pueblos y gentes indefensos, con lo que parece honrarse la conocida frase: “las cosas no son del dueño sino de quien las necesita”, o, “construye allí, no importa que esté prohibido, que yo pago la multa”. Pero no pagan la multa, pagan la coima. Para que el castigo sea ejemplar, hay que recoger al que pone el precio, al que recoge los dineros, al que sube las escaleras para entregarlos donde están los pupitres, la cafetera y la trituradora de contratos, o baja a los sótanos y garajes para esconder el botín.

La sustracción de las tierras ajenas de lo que será Coco Parque, como su garita, un corral de concreto cerrando el acceso a ella, la escalera semicircular para bajar al terreno desde la estructura habitacional y llegar al gazebo y al paisaje, es algo que se hizo hace muchos años. Tiene igualmente muchos años de venirse denunciando y enfrentándose a la rampante desobediencia y burla de la tristemente célebre autoridad anterior del corregimiento. Muchos años que suponen muchos cómplices, todos del mismo tricolor que lucen en sus banderas partidarias. Gente que hace de su partido la patria, y de la patria un fleco de harapos de justicia y leyes.

La demolición de la estructura que bloqueaba la servidumbre de acceso a lo que será el Coco Parque, haciendo como suya la propiedad ajena por más de dos décadas, era la respuesta contundente a tan duradera arbitrariedad. “Voy a consultar con la autoridad” advierte un interesado, sin conocer la documentación que legalizaba la ordenanza de la representante del corregimiento de San Francisco, Serena Vamvas. Por eso, a mí y a todos nos ha encantado la firmeza, la propiedad y la berraquera de contestar: “la autoridad competente soy yo”. Y hoy, en mi visita al Coco Parque, he sido testigo de lo que fuera una altanería, el peor enemigo de la libre empresa y de la cacareada seguridad jurídica. Pero me produjo un descanso el bienestar visual, y tengo que reconocer que ese es patrimonio del barrio y, como si fuera poco, un manglar prístino le protege de la fuerza de la Naturaleza y el voyerismo. Ojalá no se hubiera invadido, como tantas otras invasiones de pies descalzos, que no corren la misma suerte que aquellas de quienes lucen sus fracs condecorados.

Para contestar la pregunta, “quién es el enemigo”, el enemigo no es quien denuncia el delito, es quien delinque. El enemigo no es el empresario, es el empresario corrupto. El enemigo no es la autoridad que se hace respetar por su honradez y coraje, es la autoridad que participa del delito. Mis amigos son quienes me ayudan a gobernar, no los amigos de mi gobierno. En este país, las ciudades, los pueblos, las playas, los montes y montañas tienen espacios robados por nacionales o extranjeros y tienen autoridades que bailan a sus ritmos, para que aquellos y estos “arrejunten” propiedades.

El autor es médico.