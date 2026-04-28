Avenida Central: fachadas ocultas

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En Panamá, ir de compras es más que una necesidad: es una experiencia que forma parte de la vida del país. Uno de los espacios donde esta dinámica se ha expresado con mayor claridad es la Avenida Central, un corredor donde el intercambio económico, el encuentro social y la vida cotidiana se entrelazan en un mismo entorno.

Mucho antes de la aparición de centros comerciales modernos, este eje ya funcionaba como el principal punto de actividad comercial. Con el paso del tiempo, las formas de consumo y desplazamiento urbano se extendieron a nuevos formatos, entre ellos plazas y complejos como Los Pueblos o El Dorado, que transformaron la manera en que las personas compraban y circulaban por estos espacios. Aun así, la Avenida Central mantuvo su papel como referente histórico. No solo era un lugar de paso, sino también un destino.

Con el tiempo, su imagen fue cambiando. La incorporación progresiva de rótulos y adecuaciones sobre las fachadas terminó por ocultar una parte esencial de su identidad. Lo que antes era legible en ellas quedó cubierto por una superposición de elementos visuales publicitarios que impedían apreciar sus detalles y proporciones arquitectónicas.

Panamá, 1986. Foto: Panamá Vieja Escuela

En la actualidad, ese proceso comienza a revertirse. El retiro de estos letreros a lo largo de la avenida está permitiendo una limpieza visual. Lo que antes pasaba desapercibido empieza a emerger con claridad: balcones, molduras y detalles constructivos, desde influencias republicanas tempranas hasta expresiones más modernas del siglo XX.

Este cambio también transforma la manera en que se percibe el entorno. Durante años, quienes lo recorrían estuvieron expuestos a estímulos visuales donde los anuncios competían por captar su atención. Hoy se abre paso una mirada más pausada, en la que es posible detenerse y reconocer el valor de lo construido. Esta transición no solo mejora la percepción del lugar, sino que sitúa al peatón en un papel activo dentro de esa experiencia.

En este sentido, la recuperación de las fachadas no solo responde a una intención estética o de conservación, sino que permite redescubrir su valor dentro del contexto urbano. Caminar por la Avenida Central deja de ser un recorrido automático para convertirse en una lectura del paisaje, donde cada edificio revela una historia y cada segmento ofrece una interpretación distinta de su desarrollo a lo largo del tiempo.

Esa secuencia continua permite que los vestigios del pasado se hagan visibles en el presente y redefine la manera de movilizarse por la avenida, ya no como un acto funcional, sino como una observación atenta del entorno.

En este contexto, la Avenida Central trasciende su función económica y se reafirma como un espacio vivo, donde distintas épocas dialogan a través de su arquitectura. Más que una intervención puntual, lo que se evidencia es la posibilidad de volver a reconocer aquello que siempre se mantuvo, aunque durante mucho tiempo haya permanecido fuera de la atención cotidiana.

La Avenida Central no necesita reinventarse, sino reconocerse. En ese proceso, sus fachadas recuperan la voz de la historia.

La autora es arquitecta y especialista en conservación y restauración del patrimonio arquitectónico.