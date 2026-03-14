La batalla por la atención

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En la economía digital del siglo XXI, la atención se ha convertido en uno de los recursos más escasos y valiosos. Cada día, millones de personas están expuestas a una avalancha de estímulos: notificaciones del teléfono, correos electrónicos, redes sociales, plataformas de streaming, mensajes publicitarios y conversaciones en múltiples canales. En medio de este entorno saturado, captar la atención de las audiencias se ha transformado en una auténtica batalla.

La idea de que la atención es un recurso limitado fue anticipada hace décadas por el economista y premio Nobel Herbert A. Simon, quien advirtió que “una abundancia de información crea una escasez de atención”. En otras palabras, mientras más información circula, más difícil se vuelve lograr que alguien realmente la perciba. Esa intuición, formulada mucho antes de la era de las redes sociales, describe con precisión el escenario actual.

Durante décadas, la comunicación funcionó bajo un modelo relativamente simple. Los medios tradicionales, como televisión, radio y prensa, concentraban gran parte de la atención pública. Las marcas y las instituciones competían por espacios en estos canales, pero las audiencias tenían menos alternativas de consumo de información y entretenimiento. Hoy ese ecosistema ha cambiado radicalmente.

Las personas viven en un entorno de multipantalla. Es cada vez más común que alguien vea televisión mientras revisa su teléfono móvil, responde mensajes o navega en redes sociales desde otro dispositivo. Esta dinámica fragmenta la atención y reduce el tiempo real que una persona dedica a cada contenido. Incluso cuando un mensaje logra aparecer frente a una audiencia, no existe garantía de que sea realmente percibido.

A esto se suma el fenómeno del salto de anuncios y la creciente fragmentación de los medios. En este nuevo contexto, el reto para las marcas ya no consiste únicamente en identificar a quién quieren llegar, sino en responder una pregunta más compleja: si sus mensajes realmente están logrando conectar con alguien en medio del ruido informativo.

El concepto de “economía de la atención” fue desarrollado posteriormente por pensadores como Michael H. Goldhaber, quien sostuvo que en la sociedad digital la atención se convierte en la verdadera moneda de intercambio. En su análisis, las organizaciones, los medios y las personas compiten permanentemente por visibilidad y reconocimiento en un entorno donde todos pueden producir contenido.

La magnitud del desafío es significativa. Diversos estudios del sector publicitario muestran que hoy los anunciantes deben invertir varias veces más recursos que hace apenas una década para alcanzar niveles similares de recordación de marca. Es decir, el esfuerzo necesario para captar la atención aumenta constantemente, incluso cuando el objetivo es simplemente mantener la visibilidad.

En la actualidad, los contenidos breves, las redes sociales y los formatos visuales se han convertido en herramientas indispensables dentro de la estrategia de comunicación. Sin embargo, también han abierto un debate relevante: si bien estos formatos generan interacción inmediata, aún persiste la pregunta sobre su capacidad para construir marca y reputación en el largo plazo.

La atención se ha convertido en el nuevo territorio de competencia.

El autor es fundador de Semiotik. Experto en reputación corporativa, comunicación estratégica y manejo de crisis.