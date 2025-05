La ‘bochinchosa’ y la democracia selectiva

Exclusivo Suscriptores

Me parece oírla cantar: “me llaman la bochinchosa porque sé muchas cosas”, mientras regresa de Colombia tras mandarle a hacer la banda presidencial a RM, y estoy seguro de que se lo dijo su vecina Bartolomea —“y a mí no me lo crea”—: que hay unos “parlamentarios” que quieren tumbar al presidente. Y yo me pregunto si será verdad. Pero ella, como Rasputín, discretísima hasta el fin, nunca nos dirá, para ser responsable con la ciudadanía de este país, quiénes son los cabecillas de semejante insensatez.

Otros celebran que el Ejecutivo aplaste a Suntracs, aunque —con carita de “yo no fui”— el presidente diga que él no puede dar órdenes de entrar con un cuerpo de asalto (la escena es de película) a la sede de cualquier organización. Esa idea selectiva de la democracia, que se ríe cuando intervienen en la libertad de otros, es como escupir para arriba. El Ejecutivo da otra lección autoritaria y manda un mensaje a la nación: el próximo puede ser usted, aunque usted no lo crea.

Insinuar golpes de Estado es irresponsable, y seguro que punible. ¿No hay ningún abogado que lo denuncie? ¿No hay un Ministerio Público que actúe de oficio, que exija que la expresidenta diga la verdad? Miente o es cómplice si no dice los nombres de los presuntos golpistas. Pero, como siempre, veremos antes en el banquillo a un ladrón de mamallenas que a una terrible expolítica tirar la piedra sin esconderse, dando otra lección de democracia selectiva: yo sí puedo delinquir, tú no.

Veremos a la justicia, ágil, acabar con el sindicato, y comprobaremos lo que ya sabíamos —pero nos hemos hecho los pendejos todo este tiempo—: la justicia, como la democracia que practicamos, es selectiva, siempre para los otros, no para nosotros y los nuestros. Esta forma de ver la justicia y la democracia manifiesta nuestra incapacidad para comprobar la fragilidad del sistema y dimensionar lo que realmente está ocurriendo.

El autor es escritor.