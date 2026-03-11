La brusca en el ojo ajeno

Por lo general muchos panameños percibimos el país como lleno de defectos, problemas e inseguridades, pero quienes hemos vivido por años en otras ciudades, incluso de países de primer mundo como Europa o Estados Unidos, sabemos que muchas percepciones provienen de noticias simuladas en las redes, de encuestas flojamente elaboradas o de políticos de oposición con aspiraciones hacia las próximas elecciones. Sin embargo y a contrapunto año tras año también recibimos encuestas de revistas de turismo y operadores de tours, reconocidos mundialmente, donde nuestro bello y acogedor país se destaca en primeros lugares como el mejor destino para visitar o retirarse.

Me queda claro que es muy fácil incitar la atención popular exacerbando las carencias sociales o utilizando mediáticamente una tragedia natural, incluso cuando son causadas por el propio abuso o negligencia de quienes en ese momento las están exigiendo o reclamando al gobierno, y me permito resaltar algunos de los que más ranking mediático generan:

La falta de agua: la mayoría se origina en comunidades improvisadas sin ninguna planificación o sistema eléctrico o pluvial existente. El caso emblemático de Azuero explota después de decenas de años de abuso ambiental y por la contaminación causada por los propios colonos o caseríos colindantes a los ríos que abastecen a la mayor planta potabilizadora de la provincia.

Sin embargo apenas se anuncia el proyecto de río Indio, que no solo proverá de agua potabilizada y viviendas dignas a comunidades en el Oeste, hasta ahora olvidadas, y que además asegura la operación del Canal por 50 años más, afloran ambientalistas, religiosos y comentaristas ocupando negativamente todos los noticieros.

El transporte público: No hay mejor inversión social que un buen transporte público, el servicio de Mi Bus ha sido un gran alivio, lastimosamente cada vez es mayor el deterioro de las unidades a causa del vandalismo de sus propios usuarios lo que ha reducido decenas de unidades. El metro ha sido una bendición para la capital y todo el Este de la provincia y pronto lo será para el Oeste, nada trae más paz y bienestar a los hogares como el llegar puntual y descansado al trabajo y después poder compartir dos horas más con la familia. Igualmente reducirá la necesidad de mas vehículos propios, los tranques y el gasto de combustible. Ojalá los políticos y medios no enluten este beneficio social favoreciendo a los actuales diablos rojos.

Los “pataconcitos” o basureros en la vía pública: los medios entrevistan una y otra vez a las mismas personas que minutos antes han depositado sus desechos en la calle y que usualmente no pagan el servicio, pero se quejan de los malos olores, contaminación y la mala recolección.

La educación pública: año tras año al inicio de clases se destapa el caldo de justificadas quejas y publicaciones por la falta de restauraciones en las escuelas, sin embargo no vemos esa igual preocupación de los padres de familia, ni de los medios por temas más importantes como son la selección, vocación, capacitación y los paros de los educadores, que son las verdaderas falencias del actual sistema educativo.

La corrupción: Comencemos por dejar de lamentarnos de la incapacidad y de quejarnos por la corrupción de las autoridades pues somos nosotros mismos quienes cada cinco años los elegimos o “reelegimos” a sabiendas que no resolvieron, ni van a resolver nada el siguiente quinquenio.

Ayudaría con solo investigar antes de las elecciones quienes tienen las capacidades y la honestidad para resolver algunos de los problemas que tanto nos preocupan.

Basta de tantos politólogos, comentaristas y periodistas persiguiendo ambulancias, dando informes de tranques, robos y partes policiales. Una de las primeras cosas que debemos hacer es dejar de lamentarnos y desestimar tantas percepciones negativas. El país de las maravillas nunca llegará si no hacemos nuestra parte, busquemos, escuchemos y apoyemos a quienes han demostrado ser gente honrada y trabajadora y especulemos solo sobre qué puedo hacer yo, para lograr un mejor país. No justifiquemos nuestros propios desatinos buscando “la brusca en el ojo ajeno”.

El autor fue ministro de Comercio e Industrias y embajador de Panamá tanto en Washington como en Italia.