La brutalidad de lo irreversible

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

La tragedia no empieza con la muerte, sino con la fatalidad, con esa intuición antigua de que hay vidas empujadas hacia un borde sin retorno. “Ya estaba escrito”, sacude el refrán. En Antígona, de Sófocles, ninguna decisión salva del todo y cada elección implica una pérdida. Esa estructura regresa hoy en la historia de Noelia Castillo, no como metáfora, sino como hecho que incomoda y divide.

Tiene veinticinco años. Hay un pasado de agresión, daño persistente, discapacidad reconocida, evaluaciones, informes, autorizaciones. Todo en regla. Todo validado. Todo insuficiente. Porque la tragedia no habita en los expedientes, sino en la pregunta: ¿cómo llega una vida tan joven a un punto en que la vida le es insoportable?

En la tragedia griega, el conflicto nace de una prohibición y la protagonista desobedece para honrar una ley interior, de conciencia. Noelia, por el contrario, no desafía al Estado. Utiliza la ley para ejecutar su decisión. La inversión es total. ¿Es ejercicio de la libertad o el último gesto de una desesperación sin salida?

El cuerpo es el centro. Para Antígona, era un cuerpo ajeno el que debía ser enterrado. Para Noelia, el propio cuerpo se volvió inhabitable. ¿Hasta qué punto somos dueños de ese territorio?

La ley y la técnica ofrecen un final limpio. Pero la limpieza no elimina la brutalidad. La vuelve silenciosa. La muerte sigue siendo una interrupción absoluta. Ningún protocolo domestica el abismo. ¿No hay en esa pulcritud una forma nueva de dureza?

El contraste con Carlos Alberto Montaner abre otra grieta. Él superaba los ochenta años. Su decisión fue acompañada por su hija, Gina Montaner, en un marco de acuerdo. La voluntad se sostenía en el vínculo. ¿Varía la libertad cuando se ejerce en compañía o cuando se ejerce en soledad? ¿Puede compararse el final de una vida larga con el de una vida que apenas comienza?

Emerge la pregunta más incómoda: ¿pudo haberse restituido la esperanza? ¿Había todavía un resquicio no visto, una posibilidad no explorada, una forma distinta de sostener lo imaginado insostenible? ¿O el dolor había ocupado ya todo el espacio posible?

Nadie puede responder con certeza. Esa es la herida. Porque, si la respuesta fuera clara, el juicio sería más fácil. Queda la sospecha de que algo pudo hacerse distinto. Y también la sospecha contraria, más silenciosa, más dura, de que no.

Hay dolores que se transforman. Otros no. O no a tiempo. O no de la manera suficiente. Y en ese límite incierto se toman decisiones irreversibles.

De niño, alguien escuchó una historia: un hombre dado por muerto, un ataúd descendiendo, la tierra cayendo y, de pronto, un golpe desde dentro. Un sonido imposible. Una vida que no se había ido. No era milagro, era error. Un margen mínimo entre la vida y la muerte que nadie supo ver.

Esa imagen regresa ahora, no como anécdota, sino como inquietud. ¿Y si siempre hay un golpe que no alcanzamos a oír?

Sabemos nacer. El inicio es claro. El final, incluso cuando se decide, permanece rodeado de incertidumbre. No por el momento en que ocurre, sino por su sentido.

Noelia avanza de tragedia en tragedia: de la herida al sistema, del sistema al debate, del debate al símbolo. Y, en ese tránsito, su historia deja de ser individual. Se convierte en espejo.

La tragedia no termina con la decisión.

Porque lo irreversible no solo es la muerte.

Es también la duda que nos duele y nos interroga.

El autor es periodista y filólogo.