‘La caída de Kiev será la derrota de la ideología neonazi’

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Hemos tornado nota de la publicación, el jueves 9 de julio, de un artículo que se refiere a la conversación telefónica entre el señor Ohigginis Arcia, subeditor de La Prensa, y un Tercer Secretario de la Embajada de Rusia. No obstante, frente a la omisión de ciertas declaraciones importantes del funcionario, así como la insistencia de La Prensa en la veracidad de su “investigación” sin evidencia alguna, nos vemos obligados a recurrir al derecho a réplica para brindar las aclaraciones necesarias.

Durante mi carrera diplomática de casi 40 años, he leído muchos reportajes difamatorios que pretendían denigrar la imagen de mi país. Pero en muy pocas ocasiones los estándares del periodismo han caído tan bajo como en la serie de entregas de su medio sobre el supuesto viaje de alias “Dante” a Rusia y Ucrania. Esta “odisea” parece más un guion de videojuego o película de aventuras que una historia real. Sus detalles clave, entre ellos, siete semanas de “combates callejeros” en Donetsk (ciudad millonaria rusa ubicada a mas de 40 km del frente de batallas), la presencia de montañas cerca de Chernóbil en plena Llanura Europea Oriental у protagonistas que salen ilesos de la explosión de una mina antitanque, son fácilmente refutables.

Para un medio de trayectoria como lo es La Prensa, debería ser vergonzoso ofrecer absurdidades de esa envergadura a su audiencia. Recuerden que se trata del conflicto bélico mas documentado en la historia humana, con miles de videos grabados diariamente por drones de ambos bandos. Se plantea, entonces la siguiente pregunta: si uno de los periódicos principales de Panamá se permite divulgar tantas falsedades sobre la crisis ucraniana, ¿qué tan verosímiles son sus reportajes у materiales analíticos sobre otros temas de relevancia nacional e internacional?

Es evidente quiénes son los verdaderos beneficiarios de estos ensayos que buscan presentar a los soldados rusos como “caníbales” у “torturadores” horrorosos, según las fantasías de un tal “Dante”, no corroboradas por ninguna fuente fidedigna que pudiese ser mencionada en las entregas. Es una lástima que los detractores europeos de Rusia, en su afán de contrarrestar mediáticamente los avances irresistibles de nuestros militares en Donbass, fabrican fake news cada vez mas descabellados e incoherentes. Es aun mas lamentable que muchos periodistas de Latinoamérica caen en las trampas del Occidente y reproducen sus mentiras, aunque sea por confusión o algún interés financiero particular.

En este sentido, es pertinente hacer referencia al comentario del internauta “ceciliol511” sobre el artículo del señor Arcia en la página web de La Prensa: “Estimados dueños de este medio. Hay que tener mas cuidado con estas historias que perjudican la imagen de neutralidad у objetividad que debe tener un medio, solo puede ser por alguna buena propina dada”.

No tengan la menor duda de que la Embajada de Rusia en Panamá ripostará contundentemente cualquier intento de calumniar a nuestro país y su política exterior. La verdad у la justicia están de nuestro lado. La Federación de Rusia no puede seguir tolerando las prácticas discriminatorias у genocidas contra millones de personas rusas у rusohablantes en Ucrania. A ellos se les prohíbe hablar libremente su idioma, profesar su religión o conservar su cultura desde 2014, por mucho que el Occidente lo prefiera callar. Defender la libre determinación de las nuevas regiones de Rusia y parar la expansión agresiva de la OTAN hacia el este son los objetivos principales de la operación especial rusa. Estas tareas fundamentales serán alcanzadas inevitablemente, aunque sea por la vía diplomática o por la vía militar.

La caída del régimen de Kiev, la Cartago del siglo XXI, será una derrota para la ideología antihumana neonazi y el neocolonialismo occidental. Al mismo tiempo, será un triunfo para los proponentes de un nuevo orden mundial multipolar mas justo, equitativo y democrático que todos anhelamos. jViva Rusia! jAbajo el nazismo!

El autor es embajador de Rusia en Panamá.