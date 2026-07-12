La ciencia detrás del tráfico

Exclusivo

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Todos hemos vivido esa experiencia. El tráfico avanza lentamente durante varios minutos y, de pronto, vuelve a moverse con normalidad. No hubo un accidente, una calle cerrada ni un vehículo averiado. Entonces, ¿de dónde salió el tranque? Aunque parezca extraño, la ciencia tiene una explicación.

Una carretera no solo se construye para conectar dos lugares. También se diseña para transportar una cantidad de vehículos de forma segura y eficiente. Cuando ese límite se alcanza, el sistema pierde estabilidad. Basta que algunos conductores reduzcan ligeramente la velocidad para que esa pequeña variación se propague como una onda y termine afectando a cientos de vehículos que ni siquiera alcanzan a ver dónde comenzó el problema.

Durante años, investigadores han estudiado por qué aparecen congestionamientos incluso cuando no existe una causa visible. En 2022, un equipo de la Universidad de California, Berkeley, observó en condiciones reales de autopista que una conducción más uniforme, apoyada por sistemas inteligentes de asistencia, reducía significativamente los llamados “tranques fantasma”: congestionamientos que aparecen sin accidentes, obras u obstáculos visibles. El estudio confirmó que pequeñas decisiones individuales pueden producir grandes cambios en el comportamiento del tráfico.

Comprender este fenómeno también cambia la manera de pensar las soluciones. Construir nuevas carreteras seguirá siendo necesario en muchos casos, pero no siempre será suficiente. La ciencia también ayuda a optimizar semáforos, planificar mejor el transporte público y utilizar datos para anticipar dónde y cuándo se forman los congestionamientos.

El tráfico es mucho más que una fila de automóviles. Es un sistema complejo donde la infraestructura, tecnología y comportamiento humano interactúan constantemente. El auto es solo una parte del sistema. Comprender cómo funciona nos permite dejar de reaccionar únicamente cuando aparecen los tranques y empezar a diseñar soluciones más inteligentes. ¿Estamos utilizando la ciencia para construir la movilidad que Panamá necesitará en las próximas décadas?

El autor es consultor de empresas con MBA en Finanzas Corporativas e integrante de Ciencia en Panamá.