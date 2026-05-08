La ciencia en la propuesta de políticas públicas

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Durante los últimos años, la ciencia en nuestro país ha participado en distintos momentos en los que se ha necesitado la contribución de todos los panameños para abordar los problemas más grandes a los que nos enfrentamos. El futuro de la Caja de Seguro Social, la minería en nuestro país, la soberanía científica, la situación del agua potable en la región de Azuero y la crisis del sistema de salud llevaron a la Fundación Ciencia en Panamá a publicar comunicados que se difundieron ampliamente para aportar al debate nacional.

En este sentido, el conocimiento y la experiencia de los científicos que vivimos en provincias fuera de la capital resultan invaluables para comprender la situación desde lugares donde existen menos recursos para afrontarla.

Recientemente, el Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía fue invitado a aportar al Registro Latinoamericano de Quemaduras, una herramienta que permite compartir datos epidemiológicos y clínicos sobre la frecuencia, gravedad y manejo de las quemaduras en el occidente del país con otros nueve países de la región. Según datos del Ministerio de Salud, en la región occidental de Panamá se registra el 30% de las quemaduras en menores de 14 años.

Es urgente presentar a los tomadores de decisiones datos recientes y propuestas para mejorar la atención de los pacientes que sufren quemaduras. Se espera que, al reportar las características de los pacientes quemados, podamos proponer políticas públicas de educación, prevención y distribución equitativa de recursos a lo largo de todo el país.

El autor es médico, cirujano plástico y reconstructivo, jefe de la sala de quemados del Hospital José Domingo de Obaldía e integrante de Ciencia en Panamá.