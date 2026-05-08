La ciudad que estamos perdiendo

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En los últimos años, el paisaje urbano ha cambiado con una rapidez que no responde a una visión de futuro, sino a una lógica inmediata: maximizar el aprovechamiento del suelo.

Nuevas edificaciones ocupan el 100% del lote, eliminando cualquier espacio para áreas verdes, ventilación natural o sombra. El resultado es una ciudad más densa, sí, pero también más inhóspita, más caliente, menos habitable.

Se ha instalado la idea de que densificar es sinónimo de desarrollo. Pero no toda densificación es buena. Cuando se hace sin planificación integral, sin infraestructura adecuada y sin respeto por el entorno, se traduce en deterioro urbano. Barrios que ya estaban al límite de su capacidad reciben más carga sin mejorar sus servicios, su movilidad ni sus espacios públicos. Se construye más, pero se vive peor.

El problema no es crecer. El problema es cómo estamos creciendo.

Al eliminar jardines, retiros y arbolado, no solo desaparece el verde: desaparecen funciones esenciales para el equilibrio urbano. Las superficies impermeables: techos, calles, estacionamientos, absorben y reirradian el calor, elevando la temperatura de la ciudad. Es el conocido efecto de “isla de calor urbano”, intensificado por la falta de vegetación y por la proliferación de materiales como concreto, asfalto y metal.

En este modelo, cada nuevo proyecto suma calor, ruido y escorrentía. El agua de lluvia, en lugar de infiltrarse, corre por superficies duras, arrastra contaminantes y termina saturando los sistemas de drenaje. Las inundaciones dejan de ser eventos excepcionales y se convierten en parte de la rutina. Al mismo tiempo, la calidad del aire se deteriora y aumenta la demanda energética para enfriar espacios que antes se beneficiaban de sombra y ventilación natural.

Todo esto tiene consecuencias directas en la salud y en la calidad de vida. Más calor implica más consumo eléctrico, más emisiones, más enfermedades respiratorias y mayor estrés térmico. La ciudad se vuelve menos caminable, menos amable y más desigual: quienes pueden se aíslan en espacios climatizados; quienes no, quedan expuestos a un entorno cada vez más hostil. Esta desigualdad térmica y ambiental no es casual: es el resultado directo de decisiones urbanas mal orientadas.

A este escenario se suma la precariedad de los espacios públicos. La ciudad carece de parques amplios, funcionales y bien distribuidos. Más allá de excepciones puntuales, predominan pequeños espacios que no logran compensar la pérdida de áreas verdes que dejan las nuevas construcciones. Muchos de estos “parques” son, en realidad, espacios mal ubicados, para aparentar cumplimiento normativo.

La consecuencia es una ciudad que pierde su capacidad de ofrecer bienestar colectivo: menos lugares para encontrarse, para recrearse, para respirar. Menos ciudad, en el sentido más básico del término.

Lo más preocupante es que este modelo no es accidental. Responde a una forma de hacer ciudad donde el poder económico ha prevalecido sobre el interés público. Pero esa prioridad no se impone sola: es permitida, y muchas veces promovida por autoridades que han renunciado a su rol de planificar. La normativa se flexibiliza, se interpreta o simplemente se ignora para permitir mayor edificabilidad, mientras los costos urbanos como calor, congestión, contaminación, los paga toda la ciudad.

El beneficio queda en manos privadas, pero los impactos los sufre toda la ciudad.

Frente a esto, insistir en soluciones superficiales como “compensaciones económicas” no resuelve el problema de fondo. La calidad urbana no se compra: se diseña y se protege. Esto exige autoridades que ejerzan su función, que establezcan límites reales a la ocupación del suelo, que hagan cumplir las reglas y que entiendan que el espacio público, el verde y la habitabilidad no son negociables.

Ya no se trata de anticipar un problema futuro. Estamos en el límite. Y cuando quienes deben ordenar la ciudad deciden no hacerlo, el resultado no es crecimiento: es deterioro. Persistir en este rumbo no solo compromete el presente, sino que reduce, cada día, las posibilidades reales de corregirlo.

La autora es arquitecta.