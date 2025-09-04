La Ciudad Universitaria

Exclusivo Suscriptores

La visión y misión de la Universidad de Panamá requieren proyectarse hacia el futuro con una planificación integral: desde la construcción y distribución de espacios hasta el fortalecimiento de la ciencia y la formación profesional. Hoy, los terrenos resultan reducidos y apretados; por ello, urge pensar en una ampliación territorial hacia el norte.

Un paso estratégico sería edificar una nueva sede para el Instituto Melchor Lasso de la Vega, dedicada a artes y oficios, junto a la Universidad Tecnológica de Panamá, en la vía Centenario. Con al menos 50 hectáreas, el instituto podría retomar su rol en la enseñanza de construcción, radio, sastrería, reparación de máquinas, refrigeración, metalmecánica y otras áreas esenciales para el desarrollo económico del país.

Al mismo tiempo, debe modernizarse la nomenclatura de las facultades, poniendo el énfasis en la ciencia: Facultad de Administración Pública y Ciencia Política, Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas, Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Facultad de Enfermería y Ciencias de la Higiene, entre otras. El objetivo es garantizar que el aprendizaje se traduzca en éxito personal y colectivo.

Para elevar la calidad docente, se propone que los profesores universitarios acrediten al menos tres publicaciones; los de secundaria, dos; y los de primaria, una. Así, la universidad se consolidaría como luz de conocimiento y esperanza nacional.

La nueva Ciudad Universitaria integraría biblioteca, cine universitario y librería, con más espacio para servicios. La actual Biblioteca Simón Bolívar pasaría a albergar la administración y finanzas, mientras que el paraninfo se ampliaría. La sede de Veterinaria en Cárdenas se trasladaría a estos terrenos, y el área liberada se destinaría al Servicio de Protección Institucional.

El campus, rodeado de árboles como guayacanes y jacarandás, sería no solo un centro académico, sino un entorno cultural y natural que refuerce la gestión pública y acompañe el desarrollo del país.

El autor es administrador de empresas y contador público autorizado.