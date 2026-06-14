La cocina que reunía: un lugar de encuentro y convivencia

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Durante mucho tiempo, la cocina ocupó un lugar central en la vida humana. Mucho antes de que existieran los espacios modernos tal como los conocemos, el fuego y las actividades relacionadas con la alimentación reunían a quienes compartían un mismo sitio alrededor del calor, el sustento diario y la seguridad que ofrecía ese entorno.

No era únicamente un lugar destinado a las tareas domésticas, sino un punto de encuentro natural. Entre aromas, recetas heredadas y tiempos de espera, surgían conversaciones, consejos transmitidos de generación en generación y momentos que estrechaban los vínculos entre quienes convivían bajo un mismo techo.

Aquella capacidad de acercar a las personas no permanecía únicamente en el hogar. A lo largo del tiempo, muchas actividades colectivas incorporaron la preparación de alimentos como parte de una experiencia compartida. En Panamá, esta práctica estuvo presente durante muchos años en celebraciones populares, actividades religiosas y jornadas de colaboración local. Más allá de satisfacer una necesidad inmediata, estas dinámicas favorecían la integración, el sentido de pertenencia y la cercanía entre quienes formaban parte de ellas.

Estas actividades exigían coordinación y trabajo conjunto. Mientras algunos limpiaban y acondicionaban los ingredientes, otros atendían la cocción o servían las porciones. En muchas ocasiones, la rutina comenzaba desde temprano y se extendía durante varias horas. El trabajo se distribuía de manera natural y cada persona aportaba según sus posibilidades. Más allá del resultado final, el proceso ofrecía una oportunidad para intercambiar conocimientos, aprender de los más experimentados y mantener vivos saberes transmitidos con el paso del tiempo.

Aunque estas prácticas aún pueden observarse en algunos contextos, su frecuencia ha disminuido con los años. Los cambios en los estilos de vida, las nuevas formas laborales y la disponibilidad de productos listos para consumir han modificado la relación de muchas personas con estas actividades y con la dedicación que les brindan.

Hoy, sin embargo, ese escenario es diferente. Se cocina, se come y cada quien continúa con sus actividades. Permanecer alrededor de la mesa ya no forma parte de muchas costumbres familiares, sino que suele estar condicionado por las agendas, los dispositivos móviles y los ritmos de vida acelerados.

Este cambio no implica necesariamente una pérdida total de la tradición. Muchas de las costumbres asociadas a cocinar y comer continúan presentes, aunque suelen manifestarse en momentos puntuales. Es allí donde las celebraciones adquieren una importancia particular.

Cumpleaños, fechas especiales y diversas reuniones sociales siguen siendo, en muchos casos, las ocasiones que permiten recuperar parte de esta cercanía. En esos momentos, el tiempo parece transcurrir de otra manera. Las conversaciones se prolongan, surgen recuerdos y la comida recobra parte de su dimensión social y simbólica.

Reconocer el valor de estos espacios implica comprender que no todo encuentro necesita una situación extraordinaria. A veces, coincidir alrededor de una misma actividad, disfrutar de la compañía de otros o dedicar atención a quienes nos rodean puede convertirse en una experiencia significativa dentro de una realidad cada vez más acelerada.

Durante siglos, el fuego reunió a las personas en busca de alimento, abrigo y compañía. Hoy las circunstancias son distintas, pero la necesidad de encontrarnos sigue siendo la misma. Lo que ha cambiado no es el significado de esos momentos, sino el tiempo que estamos dispuestos a dedicarles.

La autora es arquitecta y estudiante de la licenciatura en Gastronomía de la Universidad de Panamá.