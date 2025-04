La Compañía Universitaria de Teatro y ‘Sueño de una noche de verano’

Sueño de una noche de verano es una comedia escrita por William Shakespeare alrededor de 1595, ambientada en Atenas y un bosque cercano. La obra entrelaza cuatro tramas principales que giran en torno al amor, la magia y la confusión, con un tono humorístico y fantástico.

En Panamá, la obra se ha presentado en varias ocasiones en teatros como el Teatro en Círculo, que la llevó al escenario en junio de 2015; el Colegio Saint George School de Panamá, que la presentó en julio de 2024; y el Grupo Cultura en Colegios. Esto demuestra el interés continuo en las obras de Shakespeare en Panamá.

Este año, la obra regresa de la mano de la Compañía Universitaria de Teatro (CUT) de la Universidad de Panamá, bajo la producción y dirección del maestro Edwin Cedeño, quien, junto a un equipo de estudiantes, docentes y administrativos, llevará a escena una propuesta diferente, con el toque único e inigualable de Cedeño. Esta producción será más que un montaje: será una escuela de enseñanza teórico-práctica para todos los involucrados, quienes obtendrán docencia, experiencia y mucho aprendizaje en las artes escénicas.

Si bien en Panamá existen muchas academias y cursos relacionados con el teatro, solo hay una licenciatura en Bellas Artes con especialización en arte teatral a nivel nacional, ofrecida por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá. Esta ha brindado, durante más de 30 años, la oportunidad a muchos jóvenes —y no tan jóvenes, porque el arte no tiene edad— de formarse de manera profesional y con la capacidad de salir preparados no solo como actores, sino también en áreas como vestuario, sonido, luces, maquillaje, producción y dirección, abarcando todo lo que ofrece el sector artístico del teatro panameño. Este enfoque integral se fortalece con la formación y experiencia que los estudiantes adquieren en la Compañía Universitaria de Teatro.

La CUT, dicho sea de paso, les abre las puertas no solo a los estudiantes de la Facultad de Bellas Artes, sino también a estudiantes de otras facultades. Por sus aulas han pasado estudiantes de Comunicación Social, Educación, Arquitectura y Diseño, entre otras. Esta compañía funciona desde 1997, y cuenta con numerosos egresados que actualmente son directores y productores activos en las producciones artísticas y comerciales del teatro panameño.

Sueño de una noche de verano se estará presentando en el Teatro La Estación, del 24 al 26 de abril. Los boletos pueden adquirirse mediante una donación módica directamente con la Facultad de Bellas Artes. Algo muy importante es que todo lo recaudado en taquilla se destina exclusivamente a los montajes de la Compañía Universitaria de Teatro. Este apoyo ayuda a cubrir los costos de producción, y es posible gracias a los asistentes que, durante casi 30 años, han respaldado cada una de sus presentaciones.

Si quieres apoyar el arte, la cultura, la educación y, sobre todo, el teatro, esta es una excelente forma de hacerlo: asistiendo y aplaudiendo. Estamos seguros de que verás un Sueño de una noche de verano distinto a todos los anteriores montajes realizados en Panamá.

La autora es docente de la Universidad de Panamá.