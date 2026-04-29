La conducta de riesgo suicida, cuando la muerte se vuelve una opción

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El suicidio sigue siendo uno de los grandes tabúes de nuestra sociedad. Durante siglos, quienes han intentado o han muerto por suicidio han sido juzgados, estigmatizados y, en el mejor de los casos, profundamente incomprendidos. Se les ha etiquetado de cobardes, egoístas o simplemente de enfermos, reduciendo una de las experiencias humanas más complejas a una mera etiqueta simplista. Sin embargo, pioneros de la suicidología clínica como Edwin S. Shneidman (1918–2009) dedicaron sus vidas a proponer un enfoque radicalmente distinto: una súplica por la comprensión de la mente suicida. Este llamado nos invita a dejar de mirar el acto desde el prejuicio exterior y atrevernos a mirar hacia adentro, intentando comprender la experiencia interna, a menudo intolerable, de la persona que sufre en silencio.

Para empezar a asimilar esta realidad, debemos desmontar el mito más grande y perjudicial de todos: la idea de que la persona con ideación suicida simplemente quiere morir. La muerte, en sí misma, rara vez es el objetivo primordial. Lo que realmente busca la persona es escapar de un dolor psicológico extremo, agudo e insoportable. Shneidman acuñó el término clínico psychache para describir este tormento mental continuo. Es un sufrimiento emocional que desgarra la voluntad de existir, alimentado incesantemente por la culpa, la vergüenza, la soledad profunda o la desesperanza. Cuando este dolor cruza el umbral de lo tolerable, la persona siente que su capacidad psíquica para soportar la existencia se ha agotado por completo. El suicidio se presenta entonces no como un movimiento de atracción genuina hacia la muerte, sino como la única opción que su mente exhausta concibe frente a una agonía interminable.

Este dolor insoportable altera profundamente la forma en que el cerebro procesa la realidad. La persona que contempla el suicidio no está pensando con la claridad habitual, pero tampoco está necesariamente en un estado fuera de la realidad. Más bien, su mente entra en un estado a menudo descrito como una “visión de túnel”. En este estado de emergencia emocional y mental, el pensamiento se vuelve rígidamente dicotómico, reduciéndose a extremos de blanco o negro. La capacidad humana natural para generar múltiples soluciones a un conflicto, imaginar un futuro distinto o pedir auxilio se desvanece por completo. La mente se encierra sobre sí misma y las opciones vitales se reducen trágicamente a dos únicos caminos concebibles: encontrar una solución inmediata al problema que genera el sufrimiento, o morir.

Dentro de esta visión de túnel, el acto suicida deja de ser visto como una locura irracional y adquiere un propósito terriblemente lógico para quien lo está sufriendo en carne propia. Se convierte en la “solución” definitiva a un problema que percibe como irresoluble. Este problema crónico suele tener sus raíces en la frustración prolongada de necesidades psicológicas humanas fundamentales. Todo individuo necesita sentirse seguro, amado, capaz y con un sentido de pertenencia a su entorno social o familiar. Cuando una persona siente que estas necesidades vitales están bloqueadas de forma irreversible, o cuando percibe que es una carga inasumible para sus seres queridos, el sufrimiento se magnifica exponencialmente. En su mente constreñida y atrapada, apagar la conciencia de forma definitiva parece ser el único remedio verdaderamente eficaz contra la frustración acumulada de su propia existencia.

Sin embargo, existe un elemento crucial que brinda una oportunidad invaluable para salvar una vida: la profunda ambivalencia. En casi todos los casos, la persona libra una feroz batalla interna. Una parte de su ser anhela escapar del dolor incesante muriendo, pero otra parte igualmente fuerte desea fervientemente ser rescatada, encontrar una salida real y seguir viviendo. Esta súplica por la comprensión exige empatía activa. Debemos validar el dolor subyacente sin juzgar y ayudar a expandir esa visión de túnel. Entender la mente suicida no significa nunca justificar la muerte como solución, sino reconocer la extrema vulnerabilidad de quien sufre, tendiendo una mano cálida y profesional en medio de la oscuridad absoluta.

Si tú o alguien cercano experimenta un dolor emocional extremo, busca ayuda inmediata. En Panamá está la línea 147 y profesionales clínicos dispuestos a escucharte y brindarte apoyo confidencial y seguro.

La autora es psicóloga.