La confianza no se instala: se construye

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Durante años, gran parte del mundo ha repetido la idea de que China inevitablemente reemplazará a Estados Unidos como centro dominante del planeta. Sin embargo, esa visión confunde dos conceptos completamente distintos: poder industrial y confianza sistémica.

China es, sin discusión, una de las mayores potencias industriales de la historia moderna. Produce a escalas gigantescas, construye infraestructura a velocidades extraordinarias y ha desarrollado una capacidad manufacturera impresionante. El mundo necesita a China. Negarlo sería absurdo.

Pero el liderazgo financiero global no se sostiene únicamente con fábricas, exportaciones o crecimiento económico. Se sostiene con algo mucho más difícil de construir: confianza.

Y la confianza no se instala. No se decreta. No se exporta. No se impone.

La confianza se construye lentamente y se demuestra con hechos.

Ahí aparece una diferencia estructural enorme entre Estados Unidos y China.

El caso de Apple en Estados Unidos fue observado mundialmente no solo por el aspecto tecnológico, sino por lo que representó institucionalmente. Una de las empresas más poderosas del planeta enfrentó al propio gobierno estadounidense en defensa de la privacidad de sus usuarios. Hubo debate público, presión política, litigios y límites institucionales reales.

La pregunta importante no es si Apple ganó o perdió parcialmente aquel episodio. La pregunta importante es otra:

¿Habría podido ocurrir algo similar en China?

¿Habría podido una empresa tecnológica china desafiar públicamente al Estado chino de esa manera?

El contraste con el caso de Jack Ma resulta inevitable.

Jack Ma construyó una de las plataformas tecnológicas más grandes del planeta. Generó riqueza, empleo e innovación a una escala impresionante. Pero, después de criticar aspectos del sistema financiero chino, desapareció de la vida pública durante meses; Ant Group fue frenada y el aparato estatal reorganizó completamente el escenario.

Y no fue el único caso.

Otros empresarios chinos de alto perfil también terminaron:

encarcelados,

desaparecidos temporalmente,

investigados,

o perdiendo fortunas completas después de entrar en conflicto con líneas sensibles del sistema político.

El mensaje que eso transmite al capital internacional es profundo: en China, incluso las mayores fortunas privadas continúan subordinadas al poder político del Partido Comunista.

A esto se suma otro elemento clave: los controles de capital.

Para un ciudadano chino común no es sencillo mover grandes cantidades de dinero fuera de China libremente. Existen límites y supervisión sobre transferencias importantes de capital hacia el exterior. Eso crea otra diferencia fundamental.

Porque una cosa es invertir en China para producir.

Y otra completamente distinta es confiar en China como refugio definitivo de riqueza.

Ahí está el verdadero punto.

Para muchos inversionistas occidentales, la lógica práctica termina siendo muy simple:

Produce tu dinero en China. Tu riqueza real, deposítala en Occidente.

Eso no significa rechazo a China. Todo lo contrario. Significa reconocer que China es probablemente el mayor centro industrial del planeta y un actor indispensable para la economía mundial.

Pero también significa entender que el capital global busca algo más que capacidad de producción:

previsibilidad,

protección jurídica,

libertad relativa,

y confianza institucional.

La confianza global tampoco depende únicamente de balances financieros o crecimiento industrial. Depende también de capacidades acumuladas durante generaciones: instituciones, doctrina, inteligencia, estabilidad y poder real de respaldo.

En ese aspecto, Estados Unidos continúa teniendo ventajas enormes. No solo posee el mayor centro financiero del planeta. También cuenta con una combinación extraordinaria de:

recursos naturales,

capacidad agrícola,

energía,

tecnología,

universidades,

innovación,

poder militar,

inteligencia estratégica,

infraestructura,

y experiencia institucional acumulada durante décadas.

La experiencia operacional y de inteligencia tampoco se instala. Se construye lentamente, generación tras generación.

Puedes mover fábricas. Puedes mover cadenas de suministro. Puedes mover industrias completas.

Pero no puedes mover credibilidad de un día para otro.

No puedes instalar transparencia. No puedes instalar libertad. No puedes instalar confianza.

Eso toma generaciones.

Y mientras esa percepción global continúe existiendo, el equilibrio mundial probablemente seguirá siendo este:

China como gran centro industrial del planeta. Estados Unidos como principal centro de confianza financiera y acumulación de capital.

Y esa diferencia cambia por completo la manera en que el mundo mueve su dinero.

El autor es ingeniero electromecánico.