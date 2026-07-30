La confianza también se potabiliza.

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Durante décadas, los panameños hemos realizado actos cotidianos como abrir el grifo, llenar un vaso, preparar café o lavar las frutas que serviremos a nuestros hijos con una confianza silenciosa: que el agua que llega a nuestros hogares es segura. Cuando esa certeza desaparece, comprendemos que el verdadero valor del agua no reside únicamente en que llegue a nuestras casas, sino en la tranquilidad con la que podemos consumirla.

Lo ocurrido en la península de Azuero nos recuerda que la seguridad del agua potable no puede darse por sentada. Más allá de las medidas de emergencia adoptadas para mantener el abastecimiento, la experiencia dejó una enseñanza que trasciende esa región: la confianza de la ciudadanía requiere información clara, monitoreo permanente y comunicación transparente.

Después de varias décadas trabajando en sistemas de tratamiento de agua para hogares, empresas, hoteles, fábricas e instituciones en Panamá, he aprendido que la primera pregunta nunca debería ser «¿qué equipo se necesita?», sino «¿qué sabemos realmente sobre el agua que estamos consumiendo?».

El agua no necesita únicamente infraestructura; también necesita cultura. Una población que comprenda el valor del recurso, cuide sus fuentes y exija mejores políticas públicas. La cultura del agua no reemplaza a la ingeniería: la fortalece.

Panamá ha sido privilegiado por la naturaleza. Nuestras lluvias, ríos y cuencas hidrográficas, junto con el Canal de Panamá, nos recuerdan que el agua sostiene nuestro desarrollo. Sin embargo, la abundancia no garantiza la seguridad. Un recurso estratégico solo conserva su valor cuando se protege, se monitorea, se gestiona y se comprende.

La Autoridad del Canal de Panamá ha demostrado que la planificación hídrica debe hacerse pensando en décadas, no en la próxima estación lluviosa. Los proyectos que impulsa para garantizar la disponibilidad futura del recurso reflejan una realidad ineludible: los cambios en los patrones de lluvia y el aumento de la demanda obligan a anticiparse, no simplemente a reaccionar.

Si el agua es estratégica para la principal vía interoceánica del país, también lo es para cada hogar, hospital, productor, comunidad y actividad económica. La planificación del recurso hídrico debe convertirse en una política de Estado y en una responsabilidad compartida.

La cultura del agua comienza mucho antes de una sequía o una crisis. Empieza cuando entendemos que el agua no es solo un servicio que llega por una tubería, sino un patrimonio natural que requiere conocimiento, monitoreo, inversión, protección de cuencas y decisiones responsables.

Así como hemos construido una cultura de seguridad vial, de prevención en salud y de reciclaje, Panamá necesita consolidar una verdadera cultura del agua. Una cultura en la que proteger una cuenca sea tan importante como construir una carretera; en la que conocer el origen del agua que consumimos forme parte de nuestra educación ciudadana; y en la que hablar del agua no sea una reacción ante una crisis, sino una conversación permanente sobre el país que queremos construir.

La mayor riqueza hídrica de una nación no está únicamente en sus ríos o en sus lluvias. Está en la cultura con la que decide protegerlos.

La confianza también se potabiliza.

La autora es empresaria, especializada en la purificación de agua para consumo.