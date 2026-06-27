La conspiración en contra de la Coalición Vamos

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Quisiera empezar diciendo que uno de los errores de la coalición Vamos es el discurso meramente puritano ante las prácticas clientelistas que han estado presentes por décadas en nuestro país.

Vamos debió plantearse la formación de un partido político con metas y objetivos claros, pero se quedó en la etapa de movimiento, lo que restó fuerza al grupo.

La intención de no reelegirse por parte de sus principales fundadores, a mi juicio, fue un error estratégico, puesto que se ha visto que, en la Asamblea Nacional, la figura de Juan Diego Vásquez hubiese sido muy importante como líder natural del grupo.

Vamos debió prever que se enfrentaba a una subcultura de “hacer política”, donde el juega vivo, la falta de ética y el oportunismo siempre estuvieron presentes.

Y la prueba de lo que afirmo ha sido la renuncia de algunos de sus miembros, que fueron cooptados por esa manera nefasta de hacer política, contraria al concepto del resto de la coalición.

Coincido con la ex procuradora Ana Matilde Gómez, quien señalaba como ingratos los planteamientos de uno de los diputados salientes de Vamos, que afirmaba que sus votos eran suyos y no de la coalición, cuando la realidad es que la población votó por algo distinto, es decir, por la marca “Vamos”.

Los partidos tradicionales y las figuras vinculadas a ellos son quizá los principales enemigos de Vamos por su discurso anticorrupción, que resulta inconveniente para sus propósitos insanos de evadir la justicia.

Han sido estos partidos tradicionales los que, desde un inicio, aceitaron la maquinaria de desprestigio y cizaña contra los principales líderes de Vamos, lo cual no se detendrá hasta debilitar el movimiento, hecho que quizá desconocen aún muchos de sus integrantes, incluyendo los diputados.

El individualismo y la falta de disciplina hicieron mella en los diputados tránsfugas de Vamos, quienes acusaron a Juan Diego Vásquez de imponer sus criterios y sus cuadros “fieles”.

Sin embargo, el tema de fondo no es el personalismo, sino una propuesta distinta de hacer política, alejada de lo que ya existe.

La intención del poder económico que ha lucrado por medio de los partidos tradicionales es debilitar a Vamos como la opción más viable de la independencia. No obstante, la población sigue descontenta con el tipo de sistema corrupto en el que se han alimentado los candidatos de los partidos tradicionales.

Las ofertas y tentaciones contra Vamos van a seguir y lo que veo preocupante también es el silencio de algunas diputadas, que no han salido a cerrar filas a favor de Vamos. ¿Qué significado puede tener esto? ¿Que todavía subyacen algunos resentimientos?

Veo muy difícil que los diputados que abandonaron las toldas de Vamos puedan reelegirse en la próxima contienda, incluso aquel diputado que se enorgullece de ser “el más votado”. Sus acciones le pasarán factura por ir en contra de una aspiración de la sociedad que buscaba en los grupos independientes alguna mejora a la situación imperante de corrupción galopante.

Si Vamos desea sobrevivir, requiere de una estructura ideológica que sepa vislumbrar el nuevo país que se desea construir.

La estructura debe tener claridad, formación y prueba, es decir, militancia comprobada y no espontánea, como acaba de ocurrir con algunos de sus miembros salientes.

El balón está del lado de Juan Diego Vásquez, sus miembros fundadores y los que realmente se identifican con algo nuevo. Todo dependerá de los movimientos que hagan, pues, si fallan, tarde o temprano otros movimientos independientes ocuparán su lugar debido al grado de decepción que ha generado Vamos.

El autor es sociólogo y docente panameño.