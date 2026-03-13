La contraseña: el examen diario que nunca estudiamos

Exclusivo

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Antes la vida era sencilla, tranquila, casi inocente. Uno tenía una sola contraseña y vivía feliz, como quien deja la puerta con tranca y confía en el barrio.

La contraseña era algo serio pero manejable: el nombre del perro, la fecha de cumpleaños o el glorioso “123456”, que funcionaba en todo. Internet confiaba en uno como la abuela confía en que uno sí fue a misa, aunque lo vio salir en chancletas rumbo al chino.

Pero un día alguien en alguna oficina internacional decidió que nosotros no éramos suficientemente complicados para el mundo digital.

Y desde entonces crear una contraseña dejó de ser un trámite y pasó a ser una prueba psicológica nivel supervivencia.

Uno escribe con fe:

mipassword

Y el sistema responde con la paciencia de un profesor bravo:

—❌ Debe contener una mayúscula.

Bueno pues:

Mipassword

—❌ Debe contener un número.

Está bien:

Mipassword1

—❌ Debe contener un símbolo especial.

Ya uno empieza a sudar:

Mipassword1!

Y cuando cree que ganó la batalla:

—❌ No puede parecerse a una contraseña usada anteriormente.

¿Cuál anteriormente? ¡Si esta cuenta la acabo de abrir hace 30 segundos, mi rey!

Ahí empieza la creatividad forzada, esa que nace del estrés y del café frío.

Uno termina escribiendo cosas como:

M1PerroSeMudóPaChiriquíEn1998#AhoraSíFuncionaPorFavoroMimujerMegritaMuchoarrobapuntocom**&**69#$%

La página finalmente acepta la contraseña… y acto seguido dice:

—“Por su seguridad, debe cambiarla en 30 días”.

Treinta días después uno ya no recuerda nada. Esa contraseña fue creada bajo presión emocional, con tres pestañas abiertas, el WiFi fallando y alguien preguntando dónde quedó el control del televisor.

Entonces llega el momento más humillante del siglo XXI:

“¿Olvidó su contraseña?”

Claro que la olvidé. Esa clave parece placa de taxi intergaláctico.

Empieza la recuperación, que no ayuda en absoluto.

—Seleccione todas las imágenes con semáforos.

Uno selecciona cinco con confianza panameña.

—Incorrecto.

Resulta que había medio semáforo escondido detrás de una bicicleta, tapado por una sombra sospechosa que solo ve la inteligencia artificial y probablemente un águila.

Pero el verdadero golpe viene con las preguntas de seguridad.

—Nombre de su primera mascota.

Uno queda mirando al vacío. Porque en Panamá uno tuvo perro, gato, loro, tortuga y un pez que sobrevivió dos carnavales. ¿Cuál era oficial?

Después:

—Segundo nombre de su abuela.

Y ahí aparecen nombres que suenan a acta parroquial de 1893: Eduviges, Ifigenia, Escolástica, Melitona, Hermelinda, Prudenciana o Basilisa. Nombres tan serios que uno siente que debe ponerse saco para escribirlos.

Luego preguntan:

—Nombre de su primera novia.

Error grave del sistema. Porque uno duda si poner el nombre real, el apodo o el nombre guardado en el celular como “No Contestes — Peligro”.

Y cuando ya el cerebro está funcionando en modo arroz con sueño, aparece la instrucción final:

—Cree una contraseña sin repetir letras ni números.

¿Sin repetir letras? Eso ya no es seguridad digital; eso es un concurso nacional de trabalenguas patrocinado por la NASA.

Después llega el código al correo… que pide la contraseña del correo… que también olvidamos porque la cambiamos “por seguridad”.

Y así nace el círculo infinito del ciudadano digital panameño: tratando de entrar a una cuenta para recuperar la contraseña de otra cuenta que sirve para cambiar la contraseña de la primera, mientras uno dice “ya déjate de eso” cada treinta segundos.

Lo más impresionante es que todos tenemos un método secreto.

Algunos usan una libreta escondida como si fueran documentos del Canal.

Otros confían en la memoria, esa misma memoria que no recuerda dónde dejó las llaves hace cinco minutos.

Y están los valientes que usan la misma contraseña para todo, viviendo peligrosamente, como quien cruza la Transístmica en hora pico sin mirar.

Porque aceptémoslo:

El verdadero peligro no son los hackers internacionales ni los genios tecnológicos.

El verdadero enemigo somos nosotros tratando de recordar si la “S” iba en mayúscula, si el símbolo era “!” o “#”, y si el número era nuestro cumpleaños… o el del perro.

Al final, la contraseña ya no protege nuestras cuentas.

Protege a Internet… de nosotros mismos.

El autor es ingeniero retirado.