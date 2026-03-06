La cuenca olvidada que puede detener al Canal

Exclusivo Suscriptores

Mientras el mundo mira al Canal de Panamá como una maravilla de la ingeniería moderna, sus lagos pierden niveles operativos; el embalse de Gatún se mantiene por debajo de su altura al marcar 25.16 metros, en comparación con los 26.68 metros de su nivel óptimo. Este desafío hídrico se agudiza por un fenómeno persistente: la llegada de frentes fríos. Aunque estos sistemas traen lluvias al Caribe, al cruzar la cordillera hacia la vertiente del Pacífico, donde se ubica la provincia de Panamá Oeste (Arraiján, La Chorrera, Capira), el aire se torna seco y genera vientos intensos que aceleran la evaporación de los espejos de agua y del suelo.

De esta manera, mientras el norte del país se inunda, el sector oeste y las subcuencas que alimentan al Canal sufren un efecto de secado que impide la recuperación de los niveles operativos, dejando a la región en una vulnerabilidad crucial ante el retraso de la temporada lluviosa. Ante la amenaza de escasez hídrica que enfrenta el embalse de Gatún, es fundamental la gestión de la vertiente occidental, priorizando la conservación de sus “esponjas naturales” como una pieza clave de infraestructura estratégica ambiental.

Esta solución comienza en la región norte de la provincia, específicamente en los sectores de El Cacao y Cirí Grande, en Capira, donde la protección de los bosques nubosos permite que los suelos absorban masivamente el agua de lluvia. Al proteger elevaciones como el Cerro Trinidad, se garantiza la infiltración hacia los acuíferos subterráneos, asegurando que los ríos mantengan un flujo constante hacia el Canal incluso durante los meses más severos de la estación seca.

Como complemento vital a este sistema, se deben fortalecer los “bosques de galería” en las orillas de los ríos Cirí Grande, Trinidad y la zona limítrofe de Río Indio, actuando como la última línea defensiva contra la erosión y el calentamiento del agua, a la vez que se preservan los densos corredores ribereños hacia la vertiente del Caribe. Esta red de protección vegetal se integra finalmente con la gestión de los “humedales internos” de agua dulce en las riberas del lago Gatún. Al mantener estas zonas inundadas permanentemente, se logra un sistema natural de control de crecidas antes de su entrada al lago. Solo mediante la preservación de este engranaje ecosistémico será posible revertir el déficit hídrico y garantizar la operatividad de la vía interoceánica frente a la irregularidad climática actual.

De hecho, un suelo boscoso puede infiltrar hasta el 90% de la lluvia, guardándola en el subsuelo. Esta cobertura reduce la escorrentía al 10%, evitando inundaciones y erosión, a diferencia de los suelos urbanizados. Según el Anuario Hidrológico 2024, pese al déficit del 23%, conservar estas áreas es vital para los caudales del Canal y las potabilizadoras de Mendoza y Laguna Alta, que abastecen a miles de residentes de Panamá Oeste que hoy sufren un servicio irregular.

Hacia el futuro, el concepto de ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible debe convertirse en una norma obligatoria. Solo a través de un marco legal vinculante se podrá garantizar que el crecimiento urbano y económico no comprometa los ecosistemas críticos, la creación de servidumbres ecológicas que protejan los bosques de galería en ríos de Capira y La Chorrera, y una zonificación basada en la capacidad hídrica real del suelo.

La crisis en el embalse de Gatún se resuelve en la gestión de la tierra y la protección de sus estratos subterráneos. Si se sigue ignorando la realidad ambiental de la vertiente occidental de la cuenca del Canal, llegará el día en que tendremos ciudades modernas en el papel, pero sin agua en los grifos ni barcos en el horizonte. El agua de mañana depende, estrictamente, del suelo que decidamos no pavimentar hoy.

El autor es estudiante de la Maestría en Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Panamá.