La cultura del cuidado: como horizonte de tranquilidad

El ser humano necesita cada vez más del ser humano. Aunque el alimento es necesario, hay alientos, como el amor y la consideración, que resultan imprescindibles para reencontrarnos y alejarnos de la tristeza. La atención mutua es esencial para cada filiación y para cada comunidad. Precisamente, la verdadera revolución consiste en visibilizarlo, valorarlo e invertir no solo en entendernos, sino también en atendernos mutuamente.

No olvidemos jamás que, si decimos que ser asistido es un derecho humano, ello significa que todos los gobiernos, con sus respectivas instituciones, deben brindar apoyo total. Desde luego, es fundamental hacernos cargo los unos de los otros y también de la creación, para construirnos y reconstruirnos en una sociedad basada en relaciones de fraternidad.

Avivar el aprecio por el prójimo es la mejor vía para la concordia. También es el modo de erradicar la cultura de la indiferencia, del rechazo y de la confrontación, que lamentablemente prevalece hoy en día. Por consiguiente, cultivar el cuidado de la propia existencia y de nuestras relaciones es inseparable de la tarea de generar atmósferas armónicas. Esto nos hará, al menos, individuos más comprensivos y atentos al alivio de todas las necesidades humanas. La persona debe significar comunión y comunidad, no individualismo; inclusión y no exclusión, porque todos los miembros tienen la misma dignidad. De este decoro derivan los derechos humanos, al igual que las obligaciones, recordándonos la responsabilidad de acoger y amparar.

Por desgracia, nuestras sociedades se han acostumbrado con demasiada frecuencia a marginar y olvidar una parte tan valiosa de su tejido social como lo son nuestros mayores y nuestros niños. Frente a esta situación, urge un cambio de mentalidad que promueva un actuar conjunto más responsable. El amor auténtico jamás envejece; y, aunque nuestro físico se deteriore, el pulso interior se renueva cada día. Esto implica activar el acompañamiento y no dejar a nadie en el camino de la dejadez. Al fin y al cabo, todos vamos en la misma barca, en la que estamos llamados a remar juntos, porque nadie se salva por sí mismo. Tampoco ningún país aislado puede asegurar el bien común de su gente.

El horizonte de la tranquilidad lo siembra un espíritu más cercano, una auténtica pasión por el semejante; no como un sentimiento indeciso, sino como una determinación firme y perseverante. Así podremos encontrar respuesta a quiénes somos y por qué vivimos, o existimos en apoyo continuo. A veces pienso que nuestra mayor enfermedad radica en no sentirse querido por la propia familia, en estar desamparado y sin el cuidado de nadie. No vayamos contra el soplo innato que nos hace únicos. Comencemos por querernos a nosotros mismos para poder querer a los demás. Tengamos corazón y, en lugar de mirar al abismo —donde nos veríamos como una aberración—, alcancemos la cumbre del mejor deseo: el del afecto, con la brújula reconciliadora de la palabra.

Asimismo, debemos asumir como lenguaje, en esta cultura del abrazo sincero, el respeto al derecho humanitario, especialmente ahora que los conflictos y las guerras no cesan. Cuidemos este cuidado. De lo contrario, todos los vínculos se destruyen; las personas se ven obligadas a huir, dejando atrás no solo sus hogares, sino también su historia y sus raíces. Esto es nefasto. La familia es el núcleo natural y fundamental de la sociedad, donde se aprende a corregirse, a vivir en relación y a desvivirse por auxiliarse unos a otros.

En efecto, es esta preocupación conjunta, esta aceptación mutua entre semejantes, lo que nos hará crecer hacia un nuevo horizonte de luz y de paz. La sabiduría de quien vela en silencio, sin duda, es la verdadera lengua del alma.

El autor es escritor.