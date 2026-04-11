La cultura del delivery: su huella

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Es común decir que todo en exceso pierde su equilibrio. Hoy se vive una dinámica constante donde el tiempo no parece ser suficiente, lo que lleva a buscar alternativas que agilicen las tareas y optimicen cada momento. Todo debe ser inmediato, rápido, sin pausas.

La ciudad responde a esa misma lógica: un entorno en constante movimiento, donde la rapidez se vuelve una necesidad. A ello se suman múltiples demandas diarias que terminan por reforzar un ritmo de vida acelerado del que pocas veces se logra pasar a una reflexión personal. En medio de este compás, cada vez se depende más de servicios que permiten resolver actividades cotidianas sin invertir tiempo, desde realizar compras hasta acceder a los alimentos.

En este contexto, la pandemia no hizo más que intensificar esta situación. Las restricciones de movilidad transformaron el ritmo de la vida diaria y el delivery dejó de ser un servicio casual para convertirse en una práctica habitual, permitiendo a muchas personas mantenerse conectadas con el mundo exterior.

En particular, la comida a domicilio pasó de ser una solución ocasional a una práctica constante, transformando no solo la forma en que se nutre el cuerpo, sino también la relación que se tiene con la preparación de los alimentos.

En América Latina, este sector superó los 33 mil millones de dólares en 2023, evidenciando un crecimiento sostenido que ha transformado la manera en que consumimos la comida. Sin embargo, este cambio no ha estado exento de consecuencias. El aumento de los pedidos implicó también un incremento en el uso de empaques desechables, elevando en aproximadamente un 15% los residuos no biodegradables. A esto se suma que el consumo de alimentos procesados creció considerablemente, desplazando los productos frescos. Así, la comodidad de este modelo no solo ha redefinido las formas de consumo, sino que también ha intensificado su impacto en la salud y en el entorno urbano.

Existen alternativas que nos invitan a replantear el rumbo que se ha tomado frente a la ingesta de comida a domicilio. Si bien es poco probable que este hábito cambie de la noche a la mañana, en un contexto donde el ritmo de vida difícilmente se desacelera, es necesario reconocer que optar por alimentos frescos sigue siendo una posibilidad real.

Cocinar en casa, elegir productos locales y reducir la frecuencia con la que se recurre a este tipo de servicio son medidas sencillas que pueden marcar una diferencia. Más que una sustitución inmediata, se trata de adoptar prácticas más conscientes que permitan equilibrar la manera de alimentarse, reduciendo el consumo de comida rápida y reconectando con hábitos más saludables y sostenibles.

A su vez, el medio ambiente también se vería beneficiado con estos cambios, al reducir la cantidad de envases no reciclables que, con frecuencia, terminan afectando la calidad de vida en la ciudad y en los sistemas naturales que la rodean.

Más allá de la inmediatez del delivery, vale la pena cuestionar el impacto de las acciones habituales como individuos. En ese equilibrio entre comodidad y conciencia, pequeños actos pueden marcar una diferencia significativa, tanto en la salud como en el entorno que habitamos.

Volver a dedicar tiempo a la preparación de los alimentos implica reconectar con prácticas que generan bienestar y fortalecen la relación de las personas con la comida.

La autora es arquitecta y estudiante de segundo año de la Facultad de Gastronomía de la Universidad de Panamá.