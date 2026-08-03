La cultura del resumen... y de creer que ya sabemos

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Una sociedad que se acostumbra a los resúmenes corre el riesgo de olvidar que comprender exige tiempo, paciencia y profundidad.

Nunca habíamos tenido tanto conocimiento al alcance de un clic... ni tanta prisa por evitar el esfuerzo de alcanzarlo.

Vivimos en la era de los atajos. Queremos aprender un idioma en quince minutos, hacer ejercicio en siete y conocer un libro de cuatrocientas páginas a través de un video de un minuto. Nunca antes habíamos tenido tanto acceso a la información y, paradójicamente, tan poco tiempo para detenernos a comprenderla.

Sin darnos cuenta, hemos construido una nueva forma de consumir conocimiento: la cultura del resumen. Todo debe ser breve, inmediato y fácil de digerir. Buscamos el resumen de una novela que jamás abriremos, el análisis de una película que no veremos y la explicación de un ensayo que nunca leeremos.

Quizá la mejor definición de esta cultura sea la siguiente: ya no queremos leer; queremos haber leído. No queremos ver el partido completo; queremos haberlo visto. No queremos recorrer las páginas de una novela; queremos poder decir que la conocemos. Hace algún tiempo, en estas mismas páginas, escribí una columna titulada “Hablemos de lo que no sabemos”. Allí reflexionaba sobre nuestra facilidad para opinar acerca de asuntos que apenas conocemos. Hoy pienso que ese fenómeno tiene una explicación adicional: confundimos un video de un minuto, un hilo en redes sociales o una síntesis apresurada con el conocimiento suficiente para emitir juicios categóricos. El problema no es opinar; el problema es creer que una versión resumida reemplaza la experiencia de comprender.

Es como visitar únicamente la tienda de recuerdos de un país y afirmar que ya conocemos su cultura.

Leer una novela no consiste en saber cómo termina. Es descubrir matices, convivir con personajes y permitir que una historia nos transforme. Un resumen puede contar qué ocurrió, pero jamás podrá reproducir la experiencia de vivirla.

La cultura del resumen también conquistó al deporte. Muchos aficionados prefieren ver únicamente los highlights: videos de dos o tres minutos con las mejores jugadas, los goles, las atajadas o las canastas de un partido completo. Son prácticos, pero eliminan la estrategia, la tensión, los errores, los cambios tácticos y la emoción que se construye minuto a minuto. Ver solo los highlights es conocer el resultado sin haber vivido la historia.

Lo mismo ocurre con la música, el cine y el periodismo. Consumimos el coro de una canción, una escena de una película o el titular de una noticia, convencidos de que conocemos la obra completa.

Quizá la pregunta más preocupante de nuestro tiempo ya no sea “¿qué puedo aprender?”, sino “¿cuál es la forma más rápida de aparentar que lo aprendí?”.

El conocimiento no consiste solo en acumular datos. También exige paciencia, concentración y pensamiento crítico. Son habilidades que se desarrollan dedicando tiempo a comprender, haciendo pausas y permitiendo que una idea madure.

Leer fortalece la comprensión, la memoria, la empatía y la capacidad de razonar. Quienes leen con frecuencia no solo almacenan información: aprenden a pensar.

Y, aunque parezca una curiosidad, diversas encuestas han encontrado que muchas mujeres consideran atractivo ver a un hombre leyendo. Quizá porque la lectura transmite curiosidad, sensibilidad y una vida interior rica. Es una deliciosa ironía: mientras algunos intentan conquistar exhibiendo bienes materiales o una imagen cuidadosamente construida en redes sociales, quizá uno de los gestos más seductores siga siendo abrir un libro.

El verdadero riesgo aparece cuando una generación se acostumbra a vivir de resúmenes. Una sociedad que deja de profundizar termina simplificando problemas complejos. Las opiniones sustituyen a los argumentos, los titulares reemplazan a las investigaciones y los fragmentos desplazan el contexto. Creemos saber mucho cuando, en realidad, apenas hemos rozado la superficie.

La tecnología no es el problema. Las plataformas digitales son herramientas extraordinarias para acercarnos al conocimiento. El desafío consiste en utilizarlas como una puerta de entrada, no como el destino final. Que un resumen despierte el interés por leer el libro completo. Que un video nos anime a investigar más. Que una reseña nos conduzca a la obra original.

Los resúmenes nos ahorran tiempo, pero la profundidad nos cambia la vida. El resumen nos entrega el destino; la lectura nos regala el viaje.

Y quizá la verdadera riqueza no consista en poder decir “ya lo sé”, sino en conservar la humildad y la curiosidad para seguir diciendo: “quiero aprender”.

Porque una sociedad puede sobrevivir consumiendo resúmenes, pero solo progresa cuando sus ciudadanos deciden pensar por sí mismos.

El autor es doctor en educación, periodista y abogado.