Exclusivo

En toda sociedad existen palabras que se dicen y palabras que se callan. El silencio, muchas veces, no es casualidad: es una estrategia, una costumbre, una forma de sobrevivir. En Panamá, como en muchos países, la cultura del silencio se ha convertido en un rasgo que condiciona la vida pública y privada. Callar se vuelve más seguro que hablar, y esa costumbre termina sosteniendo estructuras de poder y desigualdad.

En la política, los ciudadanos callan por miedo a represalias, por desconfianza en las instituciones o por resignación. En el trabajo, se calla para no perder el empleo, aunque se enfrenten condiciones injustas. En la vida cotidiana, se calla para evitar conflictos, aunque el silencio perpetúe abusos. El silencio, en este sentido, no es neutral: es cómplice involuntario.

Los abusos laborales continúan porque los trabajadores callan ante la amenaza de despido. Los problemas ambientales se agravan porque las comunidades temen enfrentarse a empresas poderosas. La cultura del silencio se convierte en un círculo vicioso: se calla por miedo, y ese miedo se refuerza porque se calla.

El silencio también tiene un componente cultural: desde pequeños, se enseña a “no meterse en problemas”, a “no hablar de lo que incomoda”, a “dejar las cosas así”. Estas frases, repetidas en hogares y escuelas, construyen una mentalidad que privilegia la pasividad sobre la acción. La cultura del silencio se transmite de generación en generación, debilitando la capacidad de la sociedad de cuestionar y transformar.

La consecuencia es clara: una ciudadanía que calla pierde poder. El silencio limita la organización, reduce la capacidad crítica y fortalece a quienes se benefician de la opacidad. La cultura del silencio no solo protege a los poderosos, también debilita a los vulnerables. La injusticia se perpetúa porque no se nombra, porque no se denuncia, porque no se enfrenta.

Hablar implica riesgos, pero también abre caminos. Cada denuncia ciudadana, cada voz que se alza, cada comunidad que se organiza, debilita el círculo del silencio. La palabra es resistencia, y el silencio, complicidad. En Panamá, los movimientos sociales que han logrado cambios significativos lo hicieron rompiendo el silencio: estudiantes que enfrentaron dictaduras, comunidades que defendieron sus ríos, trabajadores que exigieron sus derechos. La historia demuestra que hablar transforma.

La cultura del silencio también se combate con educación. Se necesita formar ciudadanos capaces de expresar sus ideas, de debatir con respeto, de denunciar con argumentos. La escuela no puede limitarse a transmitir conocimientos, debe enseñar a usar la palabra como herramienta de libertad. La familia también juega un papel clave: enseñar a los niños que hablar no es peligroso, sino necesario.

Una sociedad que calla es una sociedad frágil, vulnerable y dependiente. Una comunidad que habla, en cambio, es más fuerte, más libre y más capaz de enfrentar sus problemas. La cultura del silencio debe ser reemplazada por la cultura de la palabra, por la capacidad de nombrar lo que duele y lo que se sueña.

La pregunta que debemos hacernos es clara: ¿queremos seguir siendo una sociedad que calla por miedo, o queremos construir una sociedad que habla por dignidad? La respuesta marcará el rumbo de Panamá y de cualquier país que aspire a ser libre y consciente.

El autor es escritor y consultor ambiental.