La cumbre de Donald Trump y Xi Jinping

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Wang Yi, canciller de la República Popular China (RPCh) y su máximo diplomático, expuso el 15 de mayo de 2026 la nueva visión de las relaciones entre China y Estados Unidos al informar sobre la reunión entre el presidente Xi Jinping y el presidente Donald Trump durante la visita de Estado de este último a China, del 13 al 15 de mayo.

Las dos partes acordaron una relación constructiva de estabilidad estratégica durante los próximos tres años y más allá, cuyo pilar principal sea la cooperación. Asimismo, señalaron que se deben realizar esfuerzos para fortalecer continuamente sus relaciones mediante intercambios, cooperación y una competencia moderada.

Según Wang Yi, se deben rechazar los juegos de suma cero, en los que una parte gana a costa de la otra. La “estabilidad estratégica constructiva” debe ser constante, con diferencias manejables, y no una montaña rusa.

Ambas partes no deben permitir que ocurran conflictos o incluso una guerra. Los líderes interactuaron durante cerca de nueve horas con respeto mutuo, compromiso compartido con la paz y disposición a cooperar.

China y Estados Unidos esperan que la crisis de Ucrania pueda terminar pronto.

China espera que Estados Unidos adopte medidas concretas para salvaguardar la paz y la estabilidad entre ambos lados del estrecho de Taiwán, indicó Wang Yi.

Al enfatizar que la cuestión de Taiwán es un asunto interno de China, Wang señaló que la parte china espera que su contraparte se adhiera al principio de “una sola China” y a los tres comunicados conjuntos entre Estados Unidos y China, y que Washington cumpla sus obligaciones internacionales.

Taiwán es el tema más importante en las relaciones sinoestadounidenses, aseveró Wang. “China espera que la parte estadounidense, a través de medidas concretas, salvaguarde el desarrollo estable de sus relaciones, así como la paz y la estabilidad entre ambos lados del estrecho de Taiwán. Ese, dijo, “es el mayor denominador común entre China y Estados Unidos”.

El canciller chino agregó: “Durante la reunión, sentimos que la parte estadounidense comprende la posición de China, otorga importancia a sus preocupaciones y, al igual que la comunidad internacional, no apoya ni acepta que Taiwán avance hacia la independencia”.

La cumbre presidencial no estuvo exenta de anécdotas y comportamientos considerados por diversos observadores como poco respetuosos por parte de Donald Trump.

Los principales medios occidentales registraron comportamientos que calificaron como inusuales por parte del mandatario estadounidense.

Por ejemplo, las cámaras captaron cuando Donald Trump observaba la carpeta confidencial del presidente de China ante la mirada de sorpresa del secretario de Estado, Marco Rubio.

También la prensa occidental dio cuenta de que Donald Trump caminó por delante de su homólogo chino, lo que algunos interpretaron como una falta de respeto al protocolo y a la tradición de la civilización china.

Desde el inicio de la cumbre, algunos medios criticaron el hecho de que Donald Trump llegara acompañado de destacados empresarios estadounidenses.

Según diversas versiones difundidas por la prensa, Donald Trump y sus acompañantes habrían desechado algunos de los obsequios entregados por su homólogo chino, pese a su valor histórico y cultural.

Trump y sus asesores se jactaron de que China había acordado comprar 200 aviones Boeing y productos agrícolas por valor de más de 10,000 millones de dólares.

En contraste, los funcionarios chinos no ofrecieron mayores detalles sobre esos compromisos de manera pública. Trump dijo que las dos partes no habían hablado sobre los aranceles estadounidenses aplicados a las importaciones procedentes de China.

Ambos países son rivales geopolíticos, pero siguen profundamente vinculados por una de las relaciones comerciales más importantes del mundo.

Los funcionarios chinos adoptaron un tono más cauto.

Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, no quiso confirmar ningún detalle, pero afirmó que Pekín estaba dispuesto a trabajar con Estados Unidos “para poner en práctica el importante consenso alcanzado por ambos mandatarios”.

La humanidad entera depende de una paz estable entre las grandes potencias, y Latinoamérica celebra cualquier avance que contribuya a ese objetivo.

El autor es exdiplomático.