La democracia defendida por la Constitución y la ciudadanía

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

A finales de junio, Panamá acogerá durante una semana diversos encuentros internacionales, entre ellos la Reunión Ministerial de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) y la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el marco de la conmemoración del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá. Se trata de una ocasión profundamente significativa, que representa los ideales de integración y solidaridad regional.

En ese contexto, el 25 de junio está prevista la celebración de la Reunión Ministerial de la Comunidad de Democracias. Esta reunión tiene un significado especial: Panamá ejerce este año la Presidencia de la Comunidad de Democracias, mientras que la República de Corea forma parte, junto con Panamá, de su Consejo Ejecutivo.

Con motivo de esta importante ocasión, quisiera compartir con los lectores panameños una experiencia reciente de Corea: una crisis que puso a prueba nuestra democracia y la forma en que el pueblo coreano logró superarla.

Corea es un país que se levantó de las ruinas de la guerra. En apenas una generación, logró escribir una historia singular: la de alcanzar al mismo tiempo un notable desarrollo económico y la consolidación de la democracia. Sin embargo, la democracia coreana nunca fue un regalo ni un resultado automático del progreso. Fue una conquista valiosa, alcanzada con dificultad gracias al sacrificio de ciudadanos que enfrentaron la dictadura militar.

Por ello, el episodio del 3 de diciembre de 2024 causó una profunda conmoción en la sociedad coreana. De manera sorpresiva, fue declarada la ley marcial. En una época en la que muchos creían que la democracia ya se encontraba plenamente consolidada, esta situación anacrónica generó honda preocupación e inquietud entre la gran mayoría de los coreanos.

Las fuerzas que promovieron la declaración de la ley marcial quizá creyeron que su intento tendría éxito. Sin embargo, pasaron por alto el factor más importante: la resistencia espontánea de los ciudadanos que, en defensa de la democracia, rodearon la Asamblea Nacional para proteger su funcionamiento.

A ello se sumó un amplio consenso social en torno a los valores constitucionales y las Fuerzas Armadas, por su parte, mantuvieron una actitud de contención. Al final, el último bastión de la democracia fue preservado.

El intento de quebrantar el orden constitucional recibió una respuesta inmediata y legítima, dentro del marco de la Constitución. El 14 de diciembre de 2024, la Asamblea Nacional aprobó la moción de destitución contra el presidente. Posteriormente, el 4 de abril de 2025, el Tribunal Constitucional declaró que el presidente había defraudado gravemente la confianza del pueblo y resolvió destituirlo del cargo.

Todo este proceso se llevó a cabo de manera pacífica y estrictamente conforme a los procedimientos constitucionales. Tras una nueva elección, el 4 de junio de 2025 asumió el cargo el presidente Lee Jae-myung, dando inicio al “Gobierno de Soberanía Popular”.

Por supuesto, ningún sistema institucional es perfecto. Sin embargo, esta experiencia confirmó una vez más que, incluso en momentos de crisis, la democracia puede recuperarse mediante la Constitución y las instituciones. Sobre todo, demostró que la fuerza más poderosa para protegerla residía en la madurez cívica de sus ciudadanos.

La responsabilidad y la solidaridad democrática expresadas por ciudadanos comunes dejaron claro cuál es la verdadera fortaleza de la democracia coreana.

Corea y Panamá se encuentran geográficamente lejos. No obstante, nos unen valores fundamentales como la democracia, la economía de libre mercado, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos. Estoy convencido de que el pueblo panameño, que conoce bien el valor del camino democrático, podrá identificarse profundamente con la experiencia de Corea.

Además, nuestros dos países comparten ciertas características: ambos cuentan con territorios relativamente pequeños y mantienen una estrecha vinculación con el entorno internacional. Para países como los nuestros, el camino hacia la prosperidad y la convivencia pacífica con otros Estados es claro. En el plano interno, debemos seguir fortaleciendo nuestras instituciones democráticas. En el plano externo, debemos defender los principios del respeto a la soberanía y la paz. El compromiso con la solución pacífica de las controversias y con el multilateralismo constituye una orientación que debemos seguir promoviendo juntos.

Deseo expresar mis más sinceras felicitaciones a Panamá por el bicentenario del Congreso Anfictiónico. Hace 200 años, el sueño de Simón Bolívar no fue el de la confrontación ni la división, sino el de un futuro de armonía y convivencia.

Espero sinceramente que los eventos conmemorativos de esta semana permitan poner de relieve la vigencia de aquel ideal en nuestros días. Asimismo, confío en que esta conmemoración nos invite a reflexionar una vez más sobre el inmenso valor de la democracia, así como sobre la responsabilidad y la solidaridad necesarias para protegerla.

El autor es embajador de Corea del Sur en Panamá.