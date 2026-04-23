La deserción escolar como desafío jurídico en Panamá

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

La deserción escolar en Panamá sigue siendo un problema persistente que incide directamente en la equidad y el desarrollo del país. Aunque suele explicarse por factores económicos, familiares o sociales, este enfoque resulta insuficiente si no se incorpora su dimensión jurídica.

El derecho a la educación, reconocido en la Constitución y en instrumentos internacionales, no se limita al acceso al sistema educativo. Comprende también la permanencia y la culminación del proceso formativo. En consecuencia, la deserción escolar plantea una pregunta relevante sobre el grado de cumplimiento de esta garantía.

En la última década, el país ha registrado cifras significativas de abandono escolar, con variaciones que en algunos años han superado los 15,000 estudiantes. Más allá de la fluctuación de los datos, el fenómeno evidencia una situación estructural que no puede atribuirse únicamente a decisiones individuales.

Desde una perspectiva jurídica, la deserción escolar puede interpretarse como un indicador de debilidades en la garantía del derecho a la educación. No se trata de asignar responsabilidades de forma automática, sino de analizar si los mecanismos institucionales de prevención y atención están funcionando de manera efectiva.

El sistema educativo dispone de herramientas para identificar y acompañar a estudiantes en riesgo. Entre ellas, los gabinetes psicopedagógicos cumplen una función relevante en la detección temprana de factores asociados al abandono escolar. Sin embargo, la efectividad de estas instancias depende de su capacidad de actuación oportuna y de la coordinación con otros actores.

En la mayoría de los casos, la deserción no ocurre de manera repentina. Existen señales previas, como ausentismo recurrente, bajo rendimiento académico o situaciones familiares complejas. Estas señales constituyen oportunidades de intervención que, de ser atendidas a tiempo, pueden evitar la desvinculación del estudiante.

El análisis del fenómeno requiere reconocer la responsabilidad compartida entre el Estado, la familia y las instituciones educativas. El Estado debe garantizar condiciones adecuadas para la permanencia escolar; la familia, acompañar el proceso educativo; y la escuela, asegurar mecanismos de seguimiento e intervención.

Experiencias en otros países de la región muestran que la reducción de la deserción escolar exige estrategias integrales que incluyan apoyo psicosocial, seguimiento personalizado y articulación interinstitucional. Panamá cuenta con un marco normativo suficiente; el desafío principal radica en su aplicación efectiva.

En este contexto, resulta necesario fortalecer las rutas institucionales de prevención, atención y reinserción educativa. La permanencia en el sistema educativo no puede depender exclusivamente de las condiciones del estudiante, sino de la capacidad del sistema para responder a sus necesidades.

La deserción escolar no debe ser asumida como un fenómeno inevitable. Por el contrario, debe entenderse como una señal que exige revisión y acción. Garantizar el derecho a la educación implica asegurar que ningún estudiante quede fuera del sistema sin que se hayan agotado las medidas necesarias para su permanencia.

El autor es abogado y docente.