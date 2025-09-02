Panamá, 02 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.
    |
    Privado vs. público

    La diputada y el capuchino: una lección

    Pedro Crenes

    El nivel de análisis en Panamá está en horas bajas desde hace décadas, y lo prueba con creces un planteamiento de la diputada Patsy Lee y las reacciones que generó entre ciudadanos ansiosos por exhibir su “sapiencia” en temas baladíes, la misma que aplican a asuntos importantes: sesgada, pobre en su escritura y muy distante de cualquier lógica constructiva.

    A la diputada le parece excesivo que pedir leche deslactosada en un capuchino cueste un dólar más. Hace sus cálculos y concluye que es un sobrecosto: “no podemos castigar una necesidad alimenticia”, afirma. Y le llueven opiniones de lo más variopintas. Por supuesto, tiene derecho a opinar lo que quiera fuera de su jornada laboral, pero su argumento —y las réplicas— son un retrato de cómo reflexionamos.

    Se toma lo personal como referencia y se eleva a necesidad pública lo privado y fácilmente evitable: si es caro, no lo compre. Esa manera absurda de ver el mundo, aderezada con insultos cruzados, revela un patrón: hablar paja sin sentido. Así es mi país.

    La lección es clara: opinamos igual de todo —del capuchino, de la mina o de la intervención de Estados Unidos— con la misma ligereza. Y los de siempre aprovechan, porque saben que terminaremos reaccionando con idéntica frivolidad, como si un dólar extra en un café fuera un derecho vulnerado.

    El autor es escritor.

    Pedro Crenes

    Columnista


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Acuerdo con Chiquita en Panamá establece que las fincas bananeras serán operadas por terceros. Leer más
    • Cinco viajeros fueron detenidos con 80 mil dólares ocultos bajo su ropa interior. Leer más
    • Pasajero intentó declarar $5 mil, pero llevaba $12 mil: Aduanas retiene efectivo. Leer más
    • Nicolás Liakópulos: ‘Esto es un desmadre’. Leer más
    • Fallece Francisco Carreira, exprecandidato presidencial. Leer más
    • Surinam vs. Panamá: Horario, TV y dónde ver en vivo a la Selección este jueves por las Eliminatorias Mundialistas 2026. Leer más
    • La Contraloría refrendó el acuerdo de la AIG con Fintek pese a denuncias por corrupción. Leer más