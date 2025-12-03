La discapacidad nos toca a todos

Exclusivo Suscriptores

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, es importante comenzar por lo básico: ¿qué es una discapacidad? Se trata de una condición que puede manifestarse de diversas formas, ya sea física, sensorial, cognitiva, mental o incluso relacionada con el funcionamiento de un órgano que afecte el desarrollo de ciertas actividades.

La discapacidad puede ser hereditaria, adquirida por una enfermedad, producto de un accidente o incluso consecuencia de una negligencia médica. No discrimina edad, clase social, religión, color o sexo. Puede llegar en cualquier momento de la vida. Por eso, hablar de discapacidad no es solo hablar de “otros”; es hablar de todos nosotros.

Aunque hoy existe mayor apertura sobre el tema, aún hay mucho desconocimiento y estigmas. Por ejemplo, algunas personas evitan interactuar con compañeros con discapacidad visual por temor o desconocimiento. Otras ignoran a sus vecinos con discapacidad auditiva pensando: “no me escucha, ¿para qué hablarle?”. También hay quienes prefieren no hablar con un colega con autismo porque tienen una idea errónea sobre la condición. Así se pierden oportunidades valiosas de conexión humana.

Muchas veces no sabemos cómo actuar ante una persona con discapacidad física. Sin embargo, el apoyo puede empezar con gestos simples, como despejar una acera o respetar los espacios accesibles. No se necesita ser un experto en inclusión, solo tener la disposición de ser empático y respetuoso.

También es necesario romper con mitos: no todos los que tienen síndrome de Down son “niños eternos” ni “angelitos”. Son personas con emociones, opiniones, sueños y derechos.

Algunos creen que este tema no les concierne porque no viven una discapacidad ni nadie cercano la tiene. Pero la verdad es que todos, con la edad o en cualquier circunstancia, podemos enfrentar una condición que transforme nuestra manera de vivir. Y cuando eso ocurra, lo ideal es habitar una sociedad que haya aprendido a ver la discapacidad con naturalidad y respeto.

Educar, hablar y visibilizar son pasos clave para construir un entorno accesible, empático e inclusivo. Y eso, sin duda, nos beneficia a todos.

Por eso, no solo cada 3 de diciembre debemos hablar de este tema: la accesibilidad y la inclusión deben ser asuntos de todos los días.

La autora es periodista y entrenadora.