La distribución de la riqueza en Panamá: una falacia que debemos abandonar

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Existe un relato repetido hasta el cansancio en los debates políticos latinoamericanos: que Panamá tiene una “mala distribución de la riqueza” y que esa desigualdad es el mal que aqueja al país. Sin embargo, esto no solo es impreciso, sino que las soluciones que propone terminan siendo parte del problema.

El error conceptual de fondo es imaginar la riqueza como un pastel de tamaño fijo que algunos se comen a costa de otros. Veamos un ejemplo concreto. Supongamos que dos emprendedores fabrican productos complementarios: uno produce el componente X y el otro el componente Y. Uno de ellos —por su esfuerzo, visión e imaginación— logra escalar su negocio, reducir costos, encontrar nuevos mercados y generar una riqueza considerable. El otro mantiene una operación modesta. Un observador ideológico vería aquí una “injusticia” y reclamaría que el exitoso transfiera parte de su riqueza al otro para “equilibrar”. En apariencia, se hace justicia social. En la práctica, se desincentiva al emprendedor que creó valor y se vuelve dependiente a quien no lo hizo, subsidiándolo sin que tenga que esforzarse más. El resultado: menos innovación, menos crecimiento y, paradójicamente, menos riqueza disponible para todos.

Lo que el análisis ideológico ignora es el efecto multiplicador que tiene la generación genuina de riqueza. Cuando un emprendedor prospera, no guarda su dinero: contrata empleados, compra insumos a proveedores locales, paga impuestos, invierte en infraestructura y genera demanda de servicios que antes no existían. La riqueza, cuando fluye libremente, no se concentra: se derrama.

Las empresas que prosperan son las que eventualmente tienen el capital, la experiencia y la visión para crear nuevas industrias. Son las que construyen plantas, abren oficinas regionales, forman alianzas y generan los empleos que permiten a una familia de escasos recursos acceder, por primera vez, a un salario digno y estable. Ese es el verdadero ascensor social: no la redistribución forzada, sino la creación de oportunidades.

El propio Banco Mundial desafía la teoría catastrofista sobre Panamá. Según sus datos, la clase media panameña representa aproximadamente el 59.9% de la población, lo que ubica al país como el tercero con la clase media más amplia de toda Latinoamérica, solo superado por Uruguay y Chile. Esto no es el símbolo de una sociedad aplastada por la desigualdad; es el retrato de una economía que, con sus imperfecciones, ha logrado elevar a millones de personas.

La desigualdad mide distancias entre grupos; la pobreza mide carencias absolutas. Lo que verdaderamente dignifica a una persona no es que el rico tenga menos, sino que ella tenga más. El verdadero desafío de Panamá y de Latinoamérica en general es erradicar la pobreza. Y eso se logra con generación de empleo, inversión privada, seguridad jurídica y condiciones que permitan a los emprendedores crear riqueza sin que el sistema los castigue por hacerlo. Cuando los ricos invierten y crean, los pobres de hoy tienen la oportunidad de ser la clase media de mañana.

Redistribuir la riqueza existente es una ilusión de justicia. Crear nueva riqueza es la única justicia que dura.

El autor es ingeniero.